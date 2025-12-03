Naujieji Martyno Kavaliausko namai – buvusioje mokykloje

Viena populiariausių šių dienų dainininkių Adrina neslėps – jos mylimasis Donatas Tamašauskas labai norėtų, kad ir namuose ji būtų tokia pat, kokia yra ir scenoje.
„Tą pačią sekundę galiu kažką iškeikti ar net pasiųsti, bet vos užlipu ant scenos, man iškart gera nuotaika. Čia yra mano ratas, mano burbulas, kur aš jaučiuosi saugiai, komfortiškai ir visus žmones aplink myliu – tai yra žmonės, kuriuos aš noriu matyti, ir kurie man negadina nuotaikos“, – juoksis ji.
Adrina ir jos mylimasis Donatas susižadėję jau beveik metus. Tiesa, nors vestuvių datą jie taip pat jau pasirinko, Adrina laidoje bus atvira – gali tekti ją perkelti.
„Žinant mus, mes labai vėluojame vestuves planuoti. Dar nežinome, kaip ir kur norime. Todėl, galbūt, reikės nukelti“, – sakys ji, tačiau netrukus pridės turinti vieną planą, kuris reikštų, kad vestuves pora keltų net ne Lietuvoje!
Daug įdomių istorijų šį vakarą papasakos ir dainininkas M. Kavaliauskas. Nuo to, kodėl jo koncertai – geriau nei ieškoti mylimosios „Tinderyje“, iki to, kodėl savo žmonai dažniausiai dovanoja kvepalus.
Tačiau labiausiai žiūrovus sudomins netikėta naujų M. Kavaliausko namų vieta. Pasirodo, kad naujieji Martyno namai yra buvusioje mokykloje, kurios lubos siekia net 9 metrų aukštį!
„Kai suskamba žadintuvas, dažnai nesupranti – gal vėluoji į pamokas? O jei nori kažką pasakyti, staiga pradedi kelti ranką…“ – juokaus jis.
Tiesa, vėliau žinomas vyras pridės, kad jis gyvenime linkęs rinktis nestandartinius dalykus.
„Kas liečia statybininkus, niekas tikrai nenorės prie tokio objekto dirbti. Kitas dalykas – tai tikrai kainuos dvigubai daugiau. Bet aš dažniausiai prisidarau sau problemų, o po to stengiuosi iš jų išsikapanoti“, – sakys jis.
Naujausi komentarai