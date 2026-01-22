Aiškėja, ką sūnaus vestuvėse iškrėtė Victoria Beckham: nuotaka išbėgo verkdama

Pirmadienį 26 metų B. Beckhamas „Instagram“ paskelbė skandalingą įrašą, kuriame rašė, kad Victoria, kuriai dabar 51-eri, „užgrobė“ jo pirmąjį šokį su žmona. Jis pridūrė: „Ji šoko su manimi labai netinkamai, visų akivaizdoje.“
Šaltiniai patikslino, kad tai nebuvo pirmasis jaunavedžių šokis – tai įvyko vėliau, kai pora, šeimos nariai ir svečiai jau kurį laiką buvo šokę, o scenoje pasirodė dainininkas Marcas Anthony.
Buvo planuota, kad M. Anthony pristatys jaunavedžius, o šie tuomet atliks romantišką pirmąjį šokį specialiai įrengtoje scenoje.
„Tai turėjo būti didysis, romantiškasis pirmasis šokis, – pasakojo vienas vestuvių svečių. – Jis buvo aiškiai suplanuotas tik Nicolai ir Brooklynui.“
Tačiau vietoje to ilgametis Beckhamų šeimos bičiulis M. Anthony pakvietė Brooklyną į sceną šokti su „gražiausia moterimi salėje“ – ne su nuotaka, o su V. Beckham.
Kitas šaltinis teigė, kad Victoria „užlipo ant scenos, apsivijo Brooklyną rankomis ir prisiglaudė prie jo kaklo“.
„Ji šoko su juo visiškai netinkamai. Ji atėmė šią akimirką iš Nicolos – tai absoliuti tiesa“, – sakė šaltinis.
Pasak liudininkų, Nicola išbėgo verkdama.
„Beckhamų pusė plojo ir džiūgavo, o Peltzų pusė salėje buvo tyli. Nicolos draugai ją ramino ir ragino sugrįžti. Jos veidas buvo ištinęs nuo ašarų. Ji galiausiai grįžo, bet visą vakarą atrodė liūdna – tai buvo be galo skaudu.“
Savo pareiškime Brooklynas rašė, kad „niekada gyvenime nesijautė taip nepatogiai ir pažemintai“.
B. Beckhamas taip pat atskleidė, kad po šių įvykių jie su Nicola buvo taip sukrėsti, jog praėjusių metų rugpjūtį slapta dar kartą apsikeitė santuokos įžadais per mažą privačią ceremoniją Niujorko valstijoje, kurioje jo šeima nedalyvavo.
„Norėjome atnaujinti įžadus tam, kad sukurtume naujus, džiaugsmingus prisiminimus apie savo vestuvių dieną – be nerimo ir gėdos“, – „Instagram“ rašė Brooklynas.
