Justė Arlauskaitė-Jazzu: jeigu ne mano vaikas, būčiau mirusi

Sutikite, mažų mažiausiai netikėta girdėti tokį prisipažinimą iš garsios, pasitikėjimo savimi, rodos, niekada nestokojusios žvaigždės, bet tai ne vienintelis jos paatviravimas šiandien. Justės gyvenimas pastaraisiais mėnesiais labiau primena kino filmą ar dramų nestokojantį spektaklį. Neseniai ji viešai patvirtino jau kurį laiką pramogų pasaulio užkulisiuose sklandžiusius gandus apie skyrybas su sužadėtiniu, trejų metų sūnaus tėvu Donatu Ivanausku, ir visų nuostabai pristatė naują mylimąjį – 42-ejų aktorių Tadą Gryn.
„Aš gyvenau labai audringą gyvenimą, lydimą nemigos naktų, vakarėlių, depresijos, be to, esu tokia asmenybė, kuri labai mėgsta paėsti save. Buvau nuėjusi į aukos vaidmenį su klausimais, kodėl man tiek visko vyksta? Man buvo labai daug skirta patirti šeimos prasme, nes buvo tam tikrų įvykių dėl artimiausių žmonių pasirinkimų gyvenime, kurie buvo skausmingi ir nepaprasti visiems. Man buvo skirta išgyventi ir audringų meilių, už ką esu be galo dėkinga, nes tikriausiai iš ten ir atėjo didžioji kūryba. Ir tikriausiai tas populiarumas atnešė žmonių, kurie pavydėjo ir bandė visaip kenkti. Taigi gyvenimas tikrai nebuvo paprastas. Netgi visi gerai mane pažįstantys draugai sakydavo – kodėl tau neskirta kažkaip lengviau viską patirti?“ – pasakos J. Arlauskaitė.
Pirmąją gruodžio dieną, apsupta artimiausių draugų ir bičiulių, tarp kurių ne vienas garsus veidas, Justė pristatė naujausio albumo „Alisa 144“ pirmą dalį – prabangius namų kvapus. Vakaro metu naujas mylimasis Tadas nuo Justės nesitraukė nė per žingsnį. Pora nesislapstė ir ne kartą vienas kitą lepino šiltais apsikabinimais ir bučiniais. Naujas albumas, namų kvapai, kvepiantys jos kurtomis dainomis, turas didžiausiose šalies arenose – stebint Justę dabar atrodo, kad ji pakylėta ir kupina įkvėpimo. Į sceną Justė sako grįžtanti pilna koja po kelerius metus trukusios pertraukos, kai leido sau būti labiau mama, nei dainininke, nors pasakos, kad atsitraukusi ir į dabartinį muzikinį pasaulį pasižiūrėjusi iš šalies turėjo daug abejonių.
Kodėl garsi dainininkė dešimt metų trukusius santykius iškeitė į naują, netikėtai įsiplieskusią meilę? Kodėl ji išsiskyrė su sužadėtiniu? Ir ką turi omenyje sakydama, kad jei ne sūnus, šiandien ko gero nesikalbėtume?
