„Kaip koks mini branduolinis reaktorius“: Stano pasidalijo absurdišku ESO laišku

Apie gautą laišką Stano pranešė socialiniame tinkle „Facebook“, o šalia pridėjo ir laiško nuotrauką.
„ESO!!!
Parašė man, kad mano 10kw saulės elektrinė pradėjo generuoti tiek elektros, kaip koks mini branduolinis reaktorius.
Na ką aš. Iš kart puoliau skambinti namo, žiūrėti gal kas sudegė, gal dar kokia nelaimė.
ESO, kaip visada, ragelio nekelia, nieko nepaaiškina.
Kas ten per chebra dirba... Atrodo, pasodino mano septynių metų Joaną ir liepė visiems vartotojams ką nors gražaus parašyti: „Laba diena, jūsų elektrinė padidėjo penkiasdešimt kartų“.
Man įdomu, ar jie pasiūlys kokią nuolaidą už ateinančią sąskaitą savo vartotojams. Nu tipo, „atsiprašom, pridarėm nesąmonių, štai jums 10 proc. nuolaida. Išskaičiuosim iš direktoriaus algos“, – įraše pasakojo Stano.
Po šiuo įrašu pasipylė daugybė komentarų, teigiančių, kad S. Stavickis – ne vienintelis, kuris susidūrė su šia problema.
Komentaruose buvo teigiama: „Labai daug žmonių šiandien skundžiasi šitokiais laiškais“, „Analogiška situacija, spėju bug'as pas juos“.
Vienas žmogus taip pat pridėjo tokį laišką, kuriame teigiama, kad galia buvo viršyta 62 kartus.
Atsiprašo gyventojų
Trečiadienio vakarą ESO išplatino pranešimą, kuriame atsiprašė gyventojų:
„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) atsiprašo gaminančių vartotojų, kurie per klaidą gavo pranešimus dėl viršytos leistinos generuoti galios. Laiškai išsiųsti automatizuotai dėl sistemoje įvykusios klaidos. ESO koreguoja procesus, kad daugiau ši klaida nepasikartotų – perspėjimus dėl viršytos galios tikrins specialistai.
„Atsiprašome mūsų klientų – gaminančių vartotojų – už klaidingą informaciją ir sukeltus rūpesčius. Jei gavote pranešimą apie viršytą galią, prašome jį ignoruoti. ESO savo ruožtu koreguoja procesus, kad klaida, kurią lėmė netiksliai suveikusi automatinė laiškų generavimo sistema, nepasikartotų“, – sako ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė.
Pasak ESO atstovės, laiškų siuntimas klientams yra robotizuotas. Dėl klaidos elektroninių laiškų generavimo ir išsiuntimo sistemoje trečiadienį netikslūs pranešimai apie viršytą galią išsiųsti apie 80 tūkst. klientų.
„ESO specialistai operatyviai sureagavo ir užfiksavo klaidą. Nuo šiol procesas yra pakeistas – pranešimus tikrins specialistai. Tikslią informaciją apie viršytą galią išsiųsime kitą savaitę, kai surinksime ir atnaujinsime informaciją“, – informavo ESO atstovė.
ESO primena, kad informaciją apie leistiną generuoti galią galima pasitikrinti ESO savitarnoje.
Lietuvoje yra daugiau kaip 150 tūkst. gaminančių vartotojų.
