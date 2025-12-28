Be elektros dėl audringų orų Lietuvoje dar likę 350 vartotojų

ESO atstovė Rasa Juodkienė sako, jog likusius klientus, jei nenutiks nenumatytų įvykių, tikimasi prijungti per artimiausias kelias valandas.
Pasak R. Juodkienės, nors dauguma tinklo pažeidimų sutvarkyti anksčiau, vakarop vėl sustiprėjus vėjui atsirasdavo vis naujų sutrikimų. Dėl to elektros neturinčių žmonių skaičius nuolat svyruoja.
„Darbai eina sparčiai, bet ir vėjas nepasiduoda, (...) buvo jis šiek tiek apsilpęs, tad kelias valandas darbai vyko gerokai sparčiau, bet dabar vėl naujų atvejų pasipylė“, – BNS sekmadienio vakarą teigė R. Juodkienė.
Anot jos, daugiausia klientų elektros neturi Vilniaus, Panevėžio ir Utenos regionuose, taip pat Druskininkų apylinkėse.
R. Juodkienės teigimu, visoje Lietuvoje dirba apie 90 ESO darbuotojų brigadų, t. y., daugiau nei 300 specialistų.
Pasak ESO atstovės, nėra aišku, kiek dar laiko prireiks tiekimui visiems gyventojams atstatyti, vis tik tikimasi, jog tinklas bus sutvarkytas dar sekmadienį.
Remiantis ESO atjungimų žemėlapiu, dėl sutrikimų atjungtų vartotojų skaičius sekmadienio rytą svyravo tarp 4–7 tūkstančių.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, visoje šalyje pirmoje dienos pusėje fiksuotas pavojingas vėjas, kuris pajūryje buvo pasiekęs ir stichinę ribą.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teigimu, ugniagesiai sekmadienį iki 17 val. šalinti nuvirtusių medžių vyko 88 kartus.
Naujausi komentarai