Po audringų nakties orų tūkstančiams gyventojų sutriko elektros tiekimas

Naujausiais duomenimis, smarkus vėjas be elektros paliko 7,4 tūkst. šalies namų ūkių. Daugiausia sutrikimų fiksuojama Vakarų, Šiaurės ir Šiaurės Rytų Lietuvoje.
Apie nelengvą naktį pranešė ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Situacijų koordinavimo skyriaus budėtojas Konradas Liekis.
Pasak jo, iki sekmadienio 6 valandos ryto ugniagesiai gelbėtojai į iškvietimus vyko 103 kartus.
„Praeita para buvo gana sudėtinga, į gaisrus buvo vykta 34 kartus, į kitus gelbėjimo darbus – 69. Iš tų 69 (iškvietimų – ELTA) 34 buvo konkrečiai susiję su audros padariniais – šalinami medžiai nuo važiuojamosios kelio dalies ir keturi medžiai buvo pašalinti nuo elektros laidų“, – LRT Radijui nurodė K. Liekis.
Anot Situacijų koordinavimo skyriaus budėtojo, į Kauno ir Klaipėdos apskritis ugniagesiai gelbėtojai vyko po 7 kartus, Panevėžį ir Šiaulius – po 6, Marijampolę – tris, Vilnių ir Uteną – po du, Tauragę – vieną kartą.
Sekmadienį vėjas ir toliau išliks stiprus. Vėjo gūsiai, kaip ir šeštadienį, daug kur sieks 15–20 m/s, vietomis – 21–23 m/s, o pajūryje – 28–30 m/s.
Vyraujant smarkiam vėjui, sinoptikai rekomenduoja išnešti iš balkonų ir kiemų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, arba juos gerai pritvirtinti, taip pat nestovėti po aukštais medžiais, sandariai uždaryti pastatų langus, duris, stoglangius ir kt.
