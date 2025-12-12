 Karalius Karolis per televiziją pateiks informaciją apie savo sveikatos būklę

2025-12-12 12:47
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Praėjus beveik dvejiems metams po to, kai paskelbė sergantis vėžiu, britų karalius Karolis III, anot žiniasklaidos, penktadienį viešai pateiks informaciją apie savo sveikatos būklę. Vakare 22.00 val. Lietuvos laiku stotis „Channel 4“ parodys iš anksto darytą vaizdo įrašą. Tai dalis kampanijos, siekiant šviesti gyventojus apie onkologines ligas, rašo britų naujienų agentūra PA.

Karalius Karolis III
Karalius Karolis III / Scanpix nuotr.

Monarchas pabrėš prevencinių tyrimų svarbą nustatant ankstyvos stadijos vėžį. Bakingamo rūmai šio pranešimo nekomentavo.

Karališkieji rūmai praėjusių metų vasarį paskelbė, kad Karoliui III diagnozuotas vėžys. Koks tai vėžys, nurodyta nebuvo. Paaiškėjus diagnozei, monarchas kelioms savaitėms pasitraukė iš viešumos, tačiau dabar vėl reguliariai vykdo viešas pareigas. Kovą Karolis III dėl vėžio gydymo šalutinių padarinių trumpam buvo atsidūręs ligoninėje.

Vaizdo įrašas, PA duomenimis, yra organizacijos „Cancer Research UK“ ir stoties „Channel 4“ kampanijos dalis. Vykdant akciją „Stand Up to Cancer“, visą savaitę vyko renginiai, kuriuose dalyvavo žinomi žmonės.

