Kardinaliai pasikeitusi Kate Middleton išvaizda sukėlė įtarimų gerbėjams: mus mausto

Praėjusį mėnesį pasirodė Velso princesės nuotraukos, kurios atskleidė, kad jos plaukai yra akivaizdžiai šviesesni. Tačiau kadangi jos buvo užfiksuotos pro automobilio langą, buvo neįmanoma pasakyti, kiek tiksliai šviesesni.
Tačiau šią savaitę tai buvo patvirtinta: ji oficialiai blondinė.
Ketvirtadienį pasirodžiusi su savo vyru princu Williamu per vizitą Nacionaliniame istorijos muziejuje, K. Middleton garsieji kaštoniniai plaukai atrodė žymiai šviesesni, sušukuoti laisvomis bangomis ir siekė gerokai žemiau nugaros vidurio.
Nuo tada, kai K. Middleton praėjusiais metais oficialiai grįžo prie karališkųjų pareigų, po sėkmingo chemoterapijos gydymo, trijų vaikų motina palaipsniui šviesino plaukus, pereidama nuo sodriai šokoladinės rudos spalvos prie šviesesnio, pelenų blondinės atspalvio.
Nors trijų vaikų motina per pastaruosius metus subtiliai keitė savo plaukų spalvą, ši nauja šukuosena atrodo esanti šviesiausias atspalvis, kurį ji pasirinko nuo tada, kai prisijungė prie karališkosios šeimos.
Gerbėjų komentarai
Visgi ilgai netruko, jog princesės nuotraukos plačiai paplistų socialiniuose tinkluose. „Facebook“ puslapių komentaruose gerbėjai buvo įsitikinę, kad tai – perukas.
„Ar tai perukas?“, „Atrodo kaip perukas“, „Jos plaukai nėra tokie ilgi, greičiausiai, kad tai bus perukas“, „Mus mausto, tai – ne jos plaukai“,– komentaruose spėliojo gerbėjai.
Atsirado ir pašiepiančių komentarų, teigiančių, jog plaukai „neatrodo karališkai“. O taip pat daugelis rašė, kad jiems labiau patiko tamsūs princesės plaukai.
Sausio mėnesį K. Middleton su „palengvėjimu“ pranešė, kad jos vėžys yra remisijoje. Tada, per vizitą Colchester ligoninėje Esekse, liepą, ji atviravo apie psichologinį vėžio gydymo poveikį.
„Gydymas baigiasi, ir atrodo, kad „galiu sugrįžti į normalų gyvenimą“, bet iš tiesų etapas po to yra labai, labai sunkus“, – sakė ji liepos 2 d.
Kalbėdama su ligoninės darbuotojais, pacientais ir savanoriais, princesė pabrėžė paramos po gydymo svarbą, pažymėdama, kad nors pacientai gali nebūti prižiūrimi medikų, jie vis dar dažnai stengiasi „normaliai funkcionuoti namuose“, kaip tai darė anksčiau.
„Ir iš tiesų, kažkas, kas padėtų tau apie tai kalbėti, parodytų ir nukreiptų tave per tą etapą, kuris ateina po gydymo, manau, yra labai vertinga“, – pridūrė ji, pasak „People“.
Kate apibūdino vėžio diagnozę ir gydymą kaip „gyvenimą keičiantį veiksnį“ tiek pacientams, tiek jų artimiesiems. „Turite rasti savo naują normalumą, o tai užima laiko… Ir tai yra amerikietiški kalneliai. Tai nėra lygus kelias, kaip tikitės, kad bus“, – sakė ji, pasak leidinio. „Tačiau realybė yra ta, kad išgyvenate sunkius laikus.“
Naujausi komentarai