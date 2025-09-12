Kate Middleton vėl ryžosi pokyčiams: po kritikos strėlių – naujas įvaizdis

Rugpjūčio mėnesį, kai atostogavo su savo šeima, K. Middleton buvo pastebėta su šviesesne plaukų spalva. Daugelis šviesesnį įvaizdį susiejo su vasaros atostogomis, kurias karališkoji šeima leido atokiau nuo viešumos su savo vaikais princu George'u, princese Charlotte ir princu Louisu.
Visgi pakeitusi plaukų spalvą princesė sulaukė daugybės kritikos iš visuomenės.
Williamas ir Kate rugsėjo 8 d. apsilankė Nacionalinės Moterų institutų federacijos renginyje Sanningdeile, į vakarus nuo Londono. Čia jie susitiko su Moterų institutų narėmis iš Berkšyro ir kitų regionų, kad sužinotų apie bendruomenės svarbą, ugdant įgūdžius ir vietos iniciatyvas.
Šiame, prieš kelias dienas vykusiame, renginyje K. Middleton pastebėta vėl su jau įprasta tamsesnių plaukų spalva.
Renginio metu dalyviai taip pat prisiminė karalienės Elžbietos II ryšį su Moterų institutais (WI), prisimindami jos įprotį dalyvauti susitikimuose su arbata, pyragais ir gyvybingomis diskusijomis.
Williamas ir Kate savo oficialioje „Instagram“ paskyroje pasidalijo: „WI turi ypatingą ryšį su Jos Didenybe, kuri buvo narė 80 metų, prisijungė 1943 m. ir ėjo Sandringamo WI prezidentės pareigas nuo 2003 m. iki mirties 2022 m. Labai ypatinga galimybė šiandien išgirsti iš narių apie vėlyvosios karalienės dalyvavimo organizacijoje svarbą ir susitikti su tais, kurie su ja susitiko jos valdymo metu“.
Šis Kate pasirodymas yra dalis jos sugrįžimo į viešumą po to, kai anksčiau šiais metais paskelbė, kad jai diagnozuotas vėžys. Apie diagnozę ji pranešė 2024 m. kovo mėnesį, dalydamasi tik tuo, kad jai buvo atlikta chemoterapija, neatskleisdama išsamesnės informacijos apie ligos tipą ar stadiją.
„Kensingtono rūmų atstovas spaudai ABC News“ rugpjūčio 18 d. patvirtino, kad Williamas, Kate ir jų vaikai šiais metais taip pat planuoja persikelti į „Forest Lodge“, aštuonių miegamųjų namus Vindzoro pilies dvare. Šeima šiuo metu gyvena kotedže, keturių miegamųjų rezidencijoje, taip pat esančioje Vindzoro teritorijoje.
