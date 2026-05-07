Kokia vieta „Eurovizijoje“ prognozuojama Lietuvai?

Eurovisionworld.com skelbia, kokias vietas „Eurovizijoje“ galėtų užimti kiekviena šalis. Čia koeficientai renkami iš lažybų tarpininkų. Tiesa, puslapis pažymi, kad negali garantuoti koeficientų tikslumo.
Eurovisionworld.com duomenimis, Lietuvai kol kas prognozuojama 19-a vieta.
Konkurse iš viso dalyvauja 35 šalys, 25 pateks į finalą. Kaip įprasta, į finalą automatiškai keliauja praėjusiais metais „Euroviziją“ laimėjusi šalis – šįkart tai yra Austrija – bei keturios „didžiojo ketverto“ šalys – Italija, Jungtinė Karalystė, Vokietija ir Prancūzija.
Konkurso laimėtoja numatoma Suomija. Šaliai atstovaus garsi smuikininkė Linda Lampenius su dainininku Pete`u Parkkonenu, jiedu atliks kūrinį „Liekinheitin“.
Antroji vieta prognozuojama Graikijai, o jai ant kulnų lipa Danija, šiuo metu prognozėse nurodoma trečioje vietoje.
Baltijos šalys, anot eurovisionworld.com, rikiuosis po Lietuva, Latvija – 23-ioje vietoje, o Estija – 33-ioje.
Paskutinė vieta prognozuojama Azerbaidžanui.
Lion Ceccah „Eurovizijoje“ pasirodys pirmajame pusfinalyje, gegužės 12 d., ir į sceną žengs 12-as. Jame lietuvis varžysis dėl galimybės patekti į konkurso finalą gegužės 16 dieną.
