Kontroversiškas Izraelio pasirodymas „Eurovizijoje“: be incidentų neapsieita

Pastaraisiais metais šventinę konkurso atmosferą drumstė protestai dėl Izraelio karinių veiksmų Gazos Ruože. Boikotuodamos Izraelio dalyvavimą „Eurovizijoje“ šiemet konkurse nusprendė nepasirodyti penkios šalys – Ispanija, Airija, Slovėnija, Islandija bei Nyderlandai.
Antradienį vykusiame pirmajame pusfinalyje žiūrovai galėjo išvysti penkiolika pasirodymų, tarp kurių – ir romantiška Izraelio atstovo Noamo Bettano daina „Michelle“.
Vis dėlto pasirodymo metu N. Bettanas sulaukė prieštaringų reakcijų. Kai kurie žiūrovai švilpė ir skandavo antiizraelietiškus šūkius, tuo tarpu kiti šaukė jo vardą, taip išreikšdami palaikymą.
Prieš koncertą dainininkas „Jerusalem Post“ sakė esąs pasiryžęs sutelkti dėmesį į muziką, o bet kokia kritika jam esą tik foninis triukšmas.
Neigiamą reakciją į N. Bettano pasirodymą buvo galima girdėti ir televizijos žiūrovams namuose. Anot BBC, Austrijos transliuotojas ORF pareiškė, kad necenzūruos protestų ar neigiamų reakcijų į jokius dalyvius.
Po koncerto paskelbtame pareiškime ORF ir EBU, „Eurovizijos“ organizatoriai, teigė, kad vienas žiūrovas buvo arti mikrofono ir garsiai reiškė savo nuomonę – tiek Izraeliui ruošiantis lipti į sceną, tiek pasirodymo metu.
„Vėliau asmenį išvedė apsauga, nes jis ir toliau trukdė kitiems žiūrovams“, – teigiama pranešime.
Apsauga tądien iš arenos dėl trikdančio elgesio taip pat išvedė dar tris žmones.
Nepaisant šių reakcijų, Izraelis užsitikrino vietą finale, o lažybininkai jam šiuo metu prognozuoja penktąją vietą.
Nauja balsavimo sistema
Šiemet EBU įvedė naujus reglamentus, skirtus atgrasyti valstybes ir kitas trečiąsias šalis nuo „neproporcingų reklamos kampanijų“, kai keli transliuotojai išreiškė susirūpinimą dėl rezultatų, nurodydami neįprastai stiprų Izraelio pasirodymą praėjusių metų balsavime, rašo „Reuters“.
2025 m. Izraelis, kuris teigia žaidžiantis pagal taisykles, už savo dainą „New Day Will Rise“ surinko 83 proc. žiūrovų balsų ir bendroje įskaitoje užėmė antrąją vietą. Nugalėtoja, Austrijos daina „Wasted Love“, surinko vos 41 proc. žiūrovų balsų ir, norėdama laimėti, turėjo pasikliauti nacionalinių žiuri palaikymu.
Izraelio užsienio reikalų ministerijos valdomos paskyros platformoje „X“ įrašai ir nuotraukos, datuoti tą dieną, kai Izraelis dalyvavo praėjusių metų pusfinalyje, skatino žmones balsuoti už atlikėją Yuval Raphael.
„Praėjusiais metais matėme tam tikrą veiklą, kurią galėtume apibūdinti kaip neproporcingą rinkodaros ir reklaminę veiklą, kuri, mūsų manymu, neatitiko šou pobūdžio, todėl nustatėme tam tikras taisykles“, – „Reuters“ sakė „Eurovizijos“ dainų konkurso direktorius Martinas Greenas, tiesiogiai neminėdamas Izraelio atvejo.
Kitas taisyklių pakeitimas buvo tas, kad kiekvienas skambinantysis, identifikuojamas pagal savo mokėjimo būdą, gali atiduoti tik 10 balsų, praėjusiais metais buvo leista atiduoti 20.
Lietuva – finale
Primename, kad pirmajame „Eurovizijos“ pusfinalyje pasirodė ir Lietuvos atstovas Lion Ceccah su daina „Solo quiero mas“. Lietuvis pateko į konkurso finalą.
Be Lietuvos į finalą pateko dar devynios šalys – favorite laikoma Suomija, Graikija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija ir Lenkija. Taip pat „didžiojo ketverto“ šalys – Italija ir Vokietija.
Primename, kad antrasis „Eurovizijos“ pusfinalis vyks jau rytoj, gegužės 14 d. Čia pasirodys dar penkiolika dalyvių bei Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Austrija, kurios į finalą keliaus automatiškai.
Didysis „Eurovizijos“ finalas – gegužės 16 d., jame išvysime 25 pasirodymus.
