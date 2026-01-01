Kovoje dėl Jagelavičiūtės palikimo – smūgis jos mamai

Kaip skelbia portalas alfa.lt, moters motinai Nijolei Jagelavičienei uždrausta naudoti dukros kūrybą.
Kova vyksta tarp politikės ir verslininkės N. Jagelavičienės bei anūko, kurį atstovauja buvęs A. Jagelavičiūtės sutuoktinis Mantas Volkus.
Šioje kovoje teismai priėmė skirtingus sprendimus, tačiau Vilniaus apygardos teismas gruodžio 30 d. nutarė patenkinti M. Volkaus ir sūnaus ieškinį, uždraudė N. Jagelavičienės mažajai bendrijai „Tikėk ir veik“ komercinėje veikloje naudoti A. Jagelavičiūtės iliustracijas, paveikslus ir tekstus.
Laimėjusiai pusei buvo priteisti beveik 12 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų.
Nors pastarasis sprendimas dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, jis šiuo metu laikomas įsiteisėjusiu ir turi būti vykdomas.
Naujausi komentarai