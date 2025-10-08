Kristina Meseguer patvirtino netikėtą žinią: žada sugrįžti

Socialiniuose tinkluose savo kasdienybe Balyje besidalijusi Kristina spalio pradžioje pranešė apie pokyčius – susikrovusi lagaminus ji išskrido į Vietnamą.
Apie tokį netikėtą sprendimą nuomonės formuotoja plačiau papasakojo LNK.lt.
„Šiuo metu esu Vietname – atvykau tęsti kite surfingo sezoną, kuris Balyje jau pasibaigė. Norėjosi naujų horizontų, šiek tiek kelionių ir įkvėpimo“, – teigė ji.
Žinoma moteris pasakojo jau spėjusi pastebėti ir pagrindinius šalių skirtumus. Kaip pabrėžė K. Meseguer, Vietname žmonės nėra tokie šilti ir atviri bendraudami.
„Vietnamas įdomus, bet turi visiškai kitokią energiją nei Balis – čia žmonės šaltesni, mažiau šypsenų ir šilumos. Balyje viskas kur kas harmoningiau – tiek gamta, tiek žmonės, tiek atmosfera“, – LNK.lt kalbėjo nuomonės formuotoja.
Kristina prisipažino pasiilgusi gimtinės, todėl netrukus ketina sugrįžti.
„Lietuvos, žinoma, ilgiuosi – šeimos ir artimųjų. Netrukus planuoju sugrįžti ir į Lietuvą“, – pabrėžė ji.
