Paviešintas vaizdo įrašas: užfiksuota, kaip Kristinai Meseguer įkando beždžionė

K. Meseguer socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota, kaip jai įkanda beždžionė. Įrašeb matyti, kaip moteris bando maitinti gyvūną, tačiau netikėtai nuo jo atšoka.
„Užkandis beždžionei? Pasiutligės skiepas“, – vaizdo įraše užrašė moteris.
Prie įrašo ji taip pat pasidalijo ir patarimais, ką daryti, jei įvyksta toks incidentas su laukiniu gyvūnu:
„Ką daryti, jei Balio saloje jums įkando beždžionė?
Nepanikuokite! Bet veikite greitai.
Nedelsiant nuplaukite žaizdą su muilu ir vandeniu – kuo greičiau, tuo geriau.
Kuo skubiau kreipkitės į ligoninę. Jums reikės pasidaryti vakciną nuo pasiutligės – pirmąją dozę būtina gauti per 24 valandas.
Stebėkite žaizdą. Jei ji pradeda tinti, skaudėti ar tekėti pūliai – nelaukite, grįžkite į gydymo įstaigą.
Būtinai užbaikite visą vakcinacijos kursą – paprastai tai yra 4 dozės per kelias savaites.
Pasiutligė yra mirtina, bet 100 proc. išvengiama, jei gydoma laiku. Būkite atsargūs Balyje!
Jei planuojate čia likti ilgiau – pasiskiepykite nuo pasiutligės iš anksto. Čia gausu: – beždžionių (kurios gali įkąsti net jei tiesiog bandote jas pamaitinti), – valkataujančių šunų ir kačių – visi jie gali platinti virusą. Geriau apsisaugoti iš anksto, nei gydytis vėliau“, – rašė K. Meseguer.
Primename, kad savaitės pradžioje K. Meseguer pasidalijo žinia apie tai, kad jai įkando beždionė.
Apie susiklosčiusią situaciją K. Meseguer papasakojo socialiniame tinkle „Instagram“, kuriame pridėjo vaizdo įrašą.
„Vėl verkiu. Man įkando beždžionė, o aš neturiu vakcinos, čia vėl situacija kaip su erke. Pavojus yra didelis. Nežinau, kas vyksta. Pavargau nuo visų šitų išbandymų, nuo ženklų, pamokų, skausmo. Tiesiog nežinau, kur visa tai mane veda.
Tiesiog noriu gyventi ramiai, be dramų, be ligų, kad mano kūnas nebūtų kaip karo laukas. Kad gyvenimas pagaliau pasigailėtų manęs.
Bet kol kas gyvenu tarp žaizdų, tarp klausos aparatų, beždžionės įkandimų ir nežinau, kada visa tai baigsis“, – paviešintame vaizdo įraše kalbėjo ji.
Liepos 5 d. K. Meseguer išvyko į Balio salą be bilieto atgal. Šia kelione, apie kurią ji paskelbė dar birželio viduryje, K. Meseguer siekia atrasti vidinę ramybę po skyrybų su vyru Enrique Meseguer.
„Išskrendu gydyti ne tik kūno, išskrendu gydyti sielos žaizdų. Pradėti gyvenimą be kritikos, be žeminimo, baimės. Ir pagaliau pradėti gyventi taip, kaip noriu aš. Ši kelionė bus nauja mano pradžia“, – neslėpdama džiaugsmo kalbėjo K. Meseguer.
