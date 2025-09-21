Laisva nesulaikė ašarų: mano gyvenime taip irgi nutiko

Projekte dalyvaujančios dainininkės, žurnalistės ir laidų vedėjos Laisvos veide dažniau galima pamatyti šypseną. Tačiau šį kartą bus užfiksuota visai kitokia moters emocija. Su kunigystę metusiu ūkininku Mindaugu Diliautu dainininkė atliks jausmingą Kastyčio Kerbedžio kūrinį „Nakty“. Po pasirodymo televizijos kameros užfiksuos, kaip Laisva užsidengia veidą, bandydama paslėpti ašaras.
„Blogai sudainavote?“ – juokaudamas klaus vienas laidos vedėjų Giedrius Savickas.
Tačiau tikroji nesuvaidintų emocijų priežastis paaiškės jau užkulisiuose. Laisva atskleis, kodėl pravirko.
„Norėjome šiuo pasirodymu atskleisti meilę, kuri nepavyko. Mano gyvenime taip irgi nutiko, kad meilė nepavyko, ir aš labai asmeniškai pasižiūrėjau“, – neslėps žinoma moteris.
Abejinga šiam pasirodymui neliko ir komisija. „Ko čia ieškoti? Viskas yra surasta. Labai gražiai suskambėjote. Palyginti su pirmais pasirodymais, atrodo, kad išmokote sukontroliuoti tą beribės galios Mindaugo balsą ir priedainiuose skambėjote gražiai kaip duetas. Išspausta Laisvos ašara čia visus privertė patikėti meile. Labai gražu. Mindaugai, tik į priekį“, – komplimentus žarstys komisijos narys Paulius Vaitiekūnas.
Savo žvaigždžių valandos sulauks ir krepšininko E. Šeškaus dukra. Vyras kartu su Auguste Vedrickaite atliks britų atlikėjos Estelle ir amerikiečių reperio Kanye Westo kūrinį „American Boy“. O pasiklausiusi tėčio repo, E. Šeškaus dukra žengs į sceną ir apdovanos krepšininką šiltu apkabinimu.
Iškart po šio momento imtasi svarstyti, kaip reikėtų pasielgti norint gauti kuo didesnius balus iš komisijos. G. Savickas replikuos, kad kitą kartą reikėtų atsivesti dar mažesnį vaiką, o griežtasis komisijos narys, dirigentas Vytautas Lukočius, išduos, kaip suminkštinti ir jo širdį.
„Prieš pasirodymą reikia tai padaryti, kad mums būtų aaaa...“ – sakys V. Lukočius.
Visgi kritikos E. Šeškui dirigentas nepagailės.
„Labai daug laiko pratylėjai. Yra sunkiausia būti partneriu ir dalyvauti veiksme, kai nieko nedarai. Tas, kuris neturi teksto, turi dalyvauti. O tu lyg vaikščiojai galvodamas, kur nueisi, kur čia ta tritaškio zona. Turėtum būti čia ir dabar“, – pabrėš komisijos narys.
„Žvaigždžių duetai. Nauja era“ – sekmadienio vakarą, 19.30 val., per LNK televiziją.
