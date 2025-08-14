Skyrybas išgyvenančios Laisvos nauja pora – kunigystę metęs ūkininkas?

Jau šį rugsėjį televizijos žiūrovai LNK eteryje vėl išvys muzikinį šou „Žvaigždžių duetai“, kuriame varžysis 10 porų, sudarytų iš dainininkų ir kitų žinomų šalies žmonių.
Atlikėja, laidų vedėja ir žurnalistė Laisva puikiai žino, ką reiškia dalyvauti ir net laimėti tokiame projekte. 2016 m. dainininkė „Žvaigždžių duetus“ laimėjo kartu su Radži. Moteris neslepia, kad vardan projekto teks aukoti laiką su sūnumi.
„Man gaila, kad sūnus mane mažiau matys. Vasarą turėjau koncertinį laikotarpį, daug renginių, o dabar prasideda televizinis sezonas. Bet sūnus tikrai supranta, ką mama veikia ir dirba bei mane palaiko. Manau, kad viskas bus gerai“, – atviravo Laisva.
Jos partneriu scenoje taps kunigystę metęs ir į ūkininkavimą bei veterinariją pasukęs Mindaugas Diliautas. Laisva sako jau dabar žinanti, ką daryti, kad ir vėl laimėtų projektą, o esą naujasis jos porininkas tam labai tinka.
„Tiesiog reikia būti savimi, ką mes ir darėme su Radžiu. Nebandėme daryti scenoje kokių nors akrobatinių pasirodymų. Aš labai džiaugiuosi gavusi tokį partnerį kaip Mindaugas. Mūsų požiūriai, muzikiniai skoniai sutampa. Manau, kad mūsų muzikalumas, gražios lietuviškos dainos turėtų patikti žmonėms. Mes žiūrovus imsime muzika“, – sakė dainininkė.
Tačiau ar „be penkių minučių“ kunigo ir besiskiriančios moters duetas – suderinamas?
„Aš dabar esu išsiskyręs vyras, – replikuoja M. Diliautas. – Kas buvo, tas buvo. Dabartinė situacija yra tokia, ir mes nuo jos nueiname. Aš nieko savo gyvenime nesigailiu.“
Laisva juokaudama tvirtina, kad po repeticijų su Mindaugu galės eiti poteriauti, tačiau pabrėžia, kad į projektą eina ieškoti ne naujos meilės.
„Antrų pusių projekte neieškosime. Mes ateiname dainuoti“, – sakė žinoma moteris.
Muzikinis šou „Žvaigždžių duetai. Nauja era“ – naujajame LNK sezone nuo rugsėjo.
