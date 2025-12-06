Šiemet žaliaskarę papuošę švytintys vokai tapo išskirtiniu akcentu – jie simboliškai primena apie jausmus, keliaujančius iš širdies į širdį laiškais, atvirukais ir mažais nuoširdžiais linkėjimais.
Susirinkusius nudžiugino muzikinis spektaklis „Dingę laiškai“, skambėjo dainos ir šokiai, kuriuos atliko Lazdijų kultūros centro ir Lazdijų meno mokyklos kolektyvai. Šurmuliavo ir mugė.
Lazdijų Nepriklausomybės aikštėje sužibo pagrindinė miesto eglė
2025-12-06 01:07
Penktadienio vakarą Lazdijų Nepriklausomybės aikštėje sužibo pagrindinė miesto eglė, praneša Lazdijų savivaldybė.
Šiemet žaliaskarę papuošę švytintys vokai tapo išskirtiniu akcentu – jie simboliškai primena apie jausmus, keliaujančius iš širdies į širdį laiškais, atvirukais ir mažais nuoširdžiais linkėjimais.
Naujausi komentarai