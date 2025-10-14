 Lietuviai siekia pasaulio rekordo: jų kolekcijoje – per 21 tūkst. kaklaraiščių iš viso pasaulio

2025-10-14 13:38
Ramunė Bandzienė (LNK)

Rekordiškiausias šalyje Tekstilės amatų centras, esantis Kretingos rajone, jau yra pasiekęs šešis Lietuvos rekordus. Dabar siekia pasaulio rekordo – surinko ir eksponuoti rengiasi daugiau nei 21 tūkst. kaklaraiščių. Tarp jų – ir JAV prezidento pavarde bei šeimos herbu pažymėti, ir brangūs garsių mados namų, ir tautiniai kaklaraiščiai. Rekordas Darbėnuose bus fiksuojamas spalio 16 dieną.

Kaklaraiščius Tekstilės amatų centro Kretingos rajone, Darbėnuose, savininkai pradėjo rinkti seniai.

„Prekiavome dėvėtais rūbais apie 25 metus ir pradėjome rinkti. Matėme ne tik kaip kaklaraiščius, bet matėme kaip audinius“, – pasakojo Tekstilės amatų centro savininkė Daiva Dudėnienė.

Kadangi Dudėnai – tekstilės meistrai, audiniai juos itin domina. Kaklaraiščių yra ir šilkinių, ir vilnonių, ir medvilninių, taip pat pigesnių – poliesterio. O nuo spalvų ir piešinių – svaigsta galva. 

Nors azarto kaupiant kaklaraiščius netrūko, Arūnas Dudėnas prisipažįsta, kad pats retai juos užsiriša.

„Kaklaraiščių, turbūt, nė vienas vyras nemėgsta – spaudžia, veržia, visada norisi atsisegti, nusiimti. Iki vidurio baliaus laikai, o po to norisi numesti jį“, – teigė Tekstilės amatų centro savininkas A. Dudėnas.

Tarp darbėniškių šeimos surinktų kaklaraiščių yra ir išskirtinių – Lietuvos prezidento, merų, žymių žmonių su autografais.

„Dar Arvydas Sabonis nelankė, bet turime jo kaklaraištį – padovanojo. Įdomesnių turime. Japonijos ambasadorius buvo pas mus, pasirašė taip pat“, – pasakojo D. Dudėnienė.

Yra ir iš už Atlanto atvežtų – pavyzdžiui, puoštų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento pavarde ir šeimos herbu.

„Tikras, su visais „cedeliukais“. Ir turime penkis tokius kaklaraiščius“, – tikino D. Dudėnienė.

Yra ir brangių – vienetinių, iš garsių mados namų.

„Kai paieškojome internete, tai jis – vienas iš brangiausių. Kiek gali kainuoti, palikime paslaptyje, nes tikrai nemažai. O raštai, kaip suderinti, spalvos – tikrai kažkas tokio gražaus“, – kalbėjo moteris.

Bet darbėniškiams itin brangūs austi tautiniai kaklaraiščiai.

„Išausti skirtingų raštų, skirtingų spalvų – yra ką veikti. Čia tautinis paveldas tikrai – yra 32 skirtingi austiniai kaklaraiščiai“, – teigė D. Dudėnienė.

Lankytojai nustebo, kad tokių kaklaraiščių gali būti tiek.

Kiek kaklaraiščių sukaupė – darbėniškiai kone tris savaites skaičiuoja.

„Nežinome, kur sudėti – įrangos trūksta ir visko, ir vietos. Palapinių gavome iš rėmėjų. Pastatysime dideles palapines. Savas, kiek turėjome, jau pripildėme – nebetelpame“, – tvirtino A. Dudėnas.

Bet šeima tiki, kad pasaulio rekordą pasieks. Kol kas jis priklauso Naujosios Zelandijos gyventojai, sukaupusiai 21 tūkst. 321 kaklaraištį.

„Pas mus jau panašiai tiek yra, bet vis dar žiūrime, iš kur parvežti. Tikrai priimame prie rekordo“, – sakė D. Dudėnienė.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Dudėnų šeima jau gali pasigirti net šešiais Lietuvos rekordais – niekas šalyje nėra sukaupęs tiek austinių juostų, lovatiesių, rankšluosčių, klumpių, antpirščių ir avelių.

„Nebūtų įdomu – tai nepadarytume tokių dalykų. Keliesi ir eini, ir darai. Tada būna rezultatas“, – kalbėjo D. Dudėnienė.

Dudėnai sako, kad nuolat ko nors siekiant ir domintis – gyventi įdomiau.

