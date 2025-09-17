Lietuvoje viešėjusiai superžvaigždei gresia laisvės atėmimas

Žiniasklaida skelbia, jog Lil Nas X šiuo metu gydosi, o tai šią savaitę patvirtino jo advokatai. LNK.LT primena, jog praėjusį mėnesį jis buvo areštuotas dėl kelių kaltinimų už tariamą pasipriešinimą policijos pareigūnams, kurie jį sustabdė, kai jis pusnuogis vaikščiojo Los Andželo gatvėje.
Atlikėjas kaltinamas trimis policijos pareigūnų sužalojimais bei vienu sunkiu kaltinimu dėl pasipriešinimo pareigūnui. Jis kaltės nepripažįsta.
Pirmadienį vykusio teismo posėdžio metu žvaigždės advokatai informavo Los Andželo apygardos teisėją Shellie Samuels, kad dainininkas šiuo metu yra stacionare už valstijos ribų.
„Atsakovui leidžiama likti už valstijos ribų tol, kol jis tęs gydymą,“ – sakė teisėja.
Lil Nas X teisininkai po posėdžio patvirtino šią informaciją, pridurdami: „Mes sprendžiame šiuos klausimus. Tai tik kliūtis, kurią jis įveiks.“
Anot advokatų, sunkiame kelyje jį palaiko šeima.
Los Andželo apygardos prokuratūros duomenimis, rugpjūčio 21-osios naktį M. L. Hillas buvo pastebėtas „nuogas vaikštantis“ Studio City rajone ir, policijai bandant jį sulaikyti, pasipriešino bei sužeidė tris pareigūnus.
Reperis keletą kartų kreipėsi į jį filmavusius praeivius.
„Nepavėluokite į vakarėlį šįvakar“, – ragino jis.
Nebuvo aišku, kokį vakarėlį omenyje turėjo ir kur ėjo beveik tuščios gatvės viduriu kulniavęs atlikėjas.
Praėjus kelioms dienoms po incidento, 26-erių atlikėjas socialiniuose tinkluose paskelbė vaizdo įrašą, kuriame sakė: „Viskas bus gerai, draugai. Tai buvo siaubinga. Paskutinės keturios dienos buvo tikrai baisios, bet aš atsigausiu.“
Jei bus pripažintas kaltu, atlikėjui gresia iki penkerių metų kalėjimo.
LNK.LT primena, jog žiemos pradžioje Lil Nas X socialiniame tinkle „Instagram“ atskleidė, kad lankėsi Lietuvoje. Su daugiau nei 10 milijonų sekėjų jis dalijosi nuotraukomis iš prabangaus viešbučio sostinėje ir kadru, kuriame jis stovi šalia troleibuso. Šios akimirkos sukėlė daugybę klausimų – gerbėjai, ypač lietuviai, spėliojo, kokiu tikslu čia viešėjo pasaulinė žvaigždė.
Kovo 14-ąją paslaptis buvo atskleista – pasaulinė repo žvaigždė „YouTube“ platformoje pristatė naują dainą, prie kurios kūrimo prisidėjo kelios dešimtys lietuvių.
