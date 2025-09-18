Iš Madonnos – džiugi žinia

67 metų dainininkė grįžta į „Warner Records“ įrašų kompaniją, devintajame dešimtmetyje išleidusia tokius jos ankstyvuosius hitus kaip „Like a Virgin“ ir „Holiday“.
Atlikėja atsisveikino su „Warner“ 2007 m., pasirašiusi didžiulę sutartį su „Live Nation Records“.
Septynis kartus „Grammy“ apdovanojimą pelniusi Madonna sakė, kad džiaugiasi, jog vėl dirbs su „Warner“, ir nekantrauja „kurti muziką, daryti netikėtus dalykus ir galbūt išprovokuoti keletą reikalingų pokalbių“.
Tai bus pirmasis jos studijinis albumas per septynerius metus.
Albumo prodiuseris bus Stuartas Price'as, didžėjus ir dainų autorius, su kuriuo ji 2005 m. išleido albumą „Confessions on a Dance Floor“.
„Mums didelė garbė pasveikinti Madonną sugrįžus į „Warner Records“. Madonna yra ne tik atlikėja – ji yra pavyzdys, taisyklių laužytoja, tikra kultūros milžinė“, – sakoma „Warner Records“ pirmininkų Tomo Corsono ir Aarono Bay-Schucko pranešime.
Be daugelio kitų apdovanojimų, 2008 m. Madonna buvo įtraukta į Rokenrolo šlovės muziejų. Ji visame pasaulyje pardavė daugiau nei 400 mln. įrašų.
Naujausi komentarai