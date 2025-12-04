Manto Stonkaus kalba tiesioginiame eteryje sukėlė audrą

Tiesioginio eterio metu M. Stonkus, pasveikino „M1“ su gimtadieniu, ir kreipėsi į žiūrovus primindamas apie artėjantį protestą. Aktorius pasinaudojo proga išsakyti savo poziciją dėl žodžio laisvės, o salėje pasigirdo plojimai ir ovacijos.
„Mes tiesioginiame eteryje? Geras, kaip aš mėgstu, iš tikrųjų. Aš labai norėčiau pasveikinti „M1“ su gimtadieniu. Šiandien nuskambėjo labai daug gražių žodžių apie laisvę ir apie tai, kad laisvė ir „M1“ yra lyg ir sinonimas. Noriu visiems priminti, kad kol mes švenčiame laisvę, laisvei gresia pavojus. Todėl visus visus – ir žmones, ir kūrėjus norėčiau pakviesti gruodžio 9 dieną į protestą už laisvą žodį. Šalin rankas nuo laisvo žodžio, mūsų yra daugiau!“ – scenoje sakė aktorius.
Netrukus po to, socialiniai tinklai užsipildė dėkingumo ir palaikymo žinutėmis. Žinomi žmonės viešai reiškė pagarbą aktoriui už tai, kad šis pasitelkė ryškią eterio akimirką tam, ką pats laiko svarbia misija.
Atlikėja Kamilė Gudmonaitė lakoniškai, bet taikliai įvertino žinomą aktorių: „Pagarba. Muzikos renginiuose to labai trūksta.“
Eglė Kernagytė-Dambrauskė džiaugėsi kolegos drąsa ir pilietine laikysena: „Čia – mano draugas ir nuostabus scenos partneris Mantas Stonkus. Jis yra šaunuolis, nes ką tik nepraleido progos ir, pasinaudojęs tiesioginiu muzikos apdovanojimų eteriu, visiems priminė apie protestą, vyksiantį gruodžio 9! Didžiuojuosi ir gerbiu.“
Palaikymą išreiškė ir dainininkė Rūta Loop: „Šaunuolis!!! Per tiesioginį eterį visiems priminė apie protestą gruodžio 9 d.! Pagarba!“
Kultūros ir pramogų pasaulyje žinomi žmonės taip pat prisijungė prie palaikymo bangos.
„Bravo, Mantas Stonkus“, – socialiniuose tinkluose rašė Rytis Zemkauskas.
Komikas Olegas Šurajevas, kaip visada, neapsiėjo be aštresnių pastebėjimų: „Šaunuolis Mantas Stonkus – per komercinius apdovanojimus, per komercinį kanalą, kur su žmonėmis biškį kalbama kaip su vaikais, pakvietė visus į protestą! Tam ir reikalingi komikai per tokius eventus. Labai mldc – šitai auditorijai labai reikia įsijungti ir biškį suprasti, kas gali atsitikti, jei leisim šitai valdžiai spausdinti įstatymus kartu su prezidentu, kuris dėl galios ir savo narciztiskiškumo padarys viską! Gerai, kad žmonės kalba ir kalbės! Ir gruodžio 9 dalyvaujam proteste!“
Reakcijų negailėjo ir kiti kūrėjai, tarp jų – Dovilė Filmanavičiūtė, kuri taip pat paprastai ir tiesiai pareiškė: „Mantas Stonkus, bravo!“
Nors M. Stonkaus pasisakymas truko vos kelias eterio akimirkas, akivaizdu, kad jo žodžiai išjudino nemažą dalį visuomenės – kvietimas į protestą tapo viena ryškiausių vakaro žinučių, o diskusijos socialiniuose tinkluose netyla iki šiol.
