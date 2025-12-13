Merūnas Vitulskis apie sūnų išdaigas: namie ir vanduo tekėjo, ir iš stalčių dūmai rūko

Artėjant gražiausioms metų šventėms žvelgdamas atgal Merūnas neslepia gyvenime už viską labiau yra gailėjęsis tik kartą. Kai staiga užklupęs populiarumas bei koncertų gausa pasiglemžė visą jo dėmesį ir jis pats nepastebėjo, jog jo mylima moteris išgyvena sunkų laikotarpį.
„Atsimenu grįžtu iš koncertų, o Erika namie, vis namie viena. Žiūriu, kad mes niekur neiname, nei pasivaikščioti, nei kažkur praleisti laiko, draugai kviečia, o ji sako – būname namie. Po kurio laiko supratau, kame reikalas ir kur čia šuo pakastas. Iki šiol save dėl to kaltinu, kad to nepastebėjau“, – apie staiga žmoną užklupusią depresiją atvirai pasakojo vyras.
Garsus tenoras save vadina vienmyliu ir prisimena, kad, norėdamas išsaugoti santykius su Erika, privalėjo priimti sunkų sprendimą ir nutraukti ryšius su savo šeima. Vis dėlto šiandien augindamas du sūnus, Ajų ir Herkų, pats Merūnas šypsosi, kad jų namuose – du pramuštgalviai. Tačiau pats operos solistas į sūnų išdaigas žiūri su plačia šypsena veide: „Pas mus namie ir vanduo tekėjo, ir parketas buvo pakeltas, ir iš stalčių dūmai rūko. Ačiū Dievui, spėjome laiku namo grįžti. Bet kai į save pažiūriu, koks aš vaikas buvau, buvau pakankamai išdykęs. Tie vaikai netoli nuo manęs... Ir čia jokios nuostabos man kelti neturi. Juos puikiai suprantu. Ir kojos, ir rankos lūžta.“
Vis dėlto į viską gyvenime Merūnas žiūri su plačia šypsena veide ir žmonai negaili širdį glostančių žodžių – aukštas pilotažas būti Erika. Šiandien jis sako, kad šie metai jų šeimai kitokie, o švenčių laukimas kur kas ramesnis, kai užtenka laiko pajusti tikrą Kalėdų dvasią. Aštuoniolika metų visas šventes operos solistas skyrė koncertiniams turams. Todėl šį kartą nusprendė sulėtinti tempą ir ištikimiausiems klausytojams skirti tik vieną Naujametinį vakarą, kurio metu drauge pasitiks naują pradžią.
Gyvenimo pamokos bei kodėl geriausiu sprendimu Merūnas laiko porų psichoterapiją – šį šeštadienio vakarą laidoje „Bus visko“ 17.30 val. per LNK.
