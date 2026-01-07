Michaelio Schumacherio dukra pasidalijo iš viešumos dingusio tėčio nuotrauka

28-erių Gina pasidalijo miela vaikystės nuotrauka, kurioje matomi jos tėvai, jaunesnysis brolis Mickas ir jų šuniukai. Šiuo įrašu ji pasveikino lenktynininką su 57-uoju gimtadieniu.
„Geriausias visada. Su gimtadieniu, tėti“, – rašė Gina.
Motorsporto legenda vis dar tęsia reabilitaciją po tragiškos slidinėjimo traumos, kurią patyrė prieš 12 metų. Michaelio žmona Corinna sukūrė artimą šeimos ir draugų ratą, kad apsaugotų jo atsigavimą nuo viešumo.
Nors apie Michaelio sveikatos būklę žinoma labai mažai, manoma, kad jis vis dar yra gyvas ir gauna nuolatinį gydymą. Didžiąją laiko dalį jis praleidžia prabangiame name Šveicarijoje, Ženevos ežero pakrantėje.
Šeima taip pat dažnai sugrįžta į atokias vietas Ispanijoje, Maljorkoje, kur leidžia laiką kartu. Gina 2024 metais susituokė su savo sužadėtiniu Iainu Bethke saulėtoje Maljorkoje.
2025 metais pora susilaukė pirmosios dukros, o Michaelis jau spėjo susipažinti su anūke.
Gina pasidalijo žinia apie dukters gimimą instagrame, trumpai brūkštelėjusi: „Sveika atvykusi į pasaulį, Millie. Gimusi kovo 29 d., mūsų širdys pilnesnės nei bet kada.“
Paskutiniai metai buvo ypač sudėtingi Michaelio ir Corinnos artimiesiems, nes šeimą sukrėtė keli skandalai. Vienas jų – atskleistas šantažo planas, kai nusikaltėlių grupė grasino parduoti slapta padarytas Michaelo nuotraukas.
Šiais metais trys asmenys buvo pripažinti kaltais dėl bandymo iššantažuoti 26 milijonų dolerių sumą, naudojant pavogtas nuotraukas.
