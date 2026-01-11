Mirė vienas iš grupės „Grateful Dead“ įkūrėjų Bobas Weiras

Liepos mėnesį B. Weirui buvo diagnozuotas vėžys; jis ligą įveikė, bet „mirė dėl giluminių plaučių problemų“, – sakoma jo šeimos pranešime jo asmeninėje interneto svetainėje, nenurodant, kur ir kada jis mirė.
„Per daugiau nei šešiasdešimt metų Bobby nuolat buvo kelyje, – sakoma pranešime. – Bobby visada išliks tuo varikliu, kurio unikali kūryba formavo Amerikos muziką.“
Grupė „Grateful Dead“, kurią San Fransiske įkūrė B. Weiras, Jerry Garcia, Ronas „Pigpen“ McKernanas, Philas Leshas ir Billas Kreutzmannas, tapo viena pagrindinių muzikos grupių, atsiradusių iš septintojo dešimtmečio kontrkultūros judėjimo.
Pasižymėjusi improvizaciniu, žanrus jungiančiu stiliumi, grupė išgarsėjo tuo, kad niekada nerengė tokio pat pasirodymo du kartus, pritraukė būrį aistringų bei skirtingų gerbėjų ir pardavė milijonus savo įrašų kopijų.
Rokeriai išsiskirstė 1995 m., praėjus keliems mėnesiams po pagrindinio gitaristo J. Garcios mirties, kai jam buvo 53 metai, ir praėjus metams po to, kai grupė buvo įtraukta į Rokenrolo šlovės muziejų.
Po B. Weiro mirties 79 metų būgnininkas B. Kreutzmannas liko paskutinis gyvas iš „Grateful Dead“ įkūrėjų. Bosistas Ph. Leshas mirė 2024 m. spalį, būdamas 84 metų, o klavišininkas R. McKernanas – 1973 m., sulaukęs vos 27-erių.
Būgnininkas Mickey Hartas, kuriam dabar 82-eji, prie grupės prisijungė 1967 m.
2024-aisiais, paskutiniais prezidento Joe Bideno kadencijos metais, B. Weirui ir kitiems gyviems „Grateful Dead“ nariams buvo įteikti Kenedžio centro apdovanojimai – tai vienas aukščiausių Amerikos menininkų įvertinimų.
Grupė „Grateful Dead“ 1992 metais parėmė talentingą, bet finansinių sunkumų turėjusią Lietuvos krepšinio rinktinę, kuri Barselonos olimpinėse žaidynėse iškovojo bronzą. O Niujorko menininkas Gregas Speirsas, kuris taip pat buvo sujaudintas sunkios komandos padėties, sukūrė kultinius Lietuvos vėliavos spalvų marškinėlius su pavaizduotu krepšinio kamuolį mėtančiu skeletu, pasak jo, simbolizuojančiu iš pelenų pakilusį feniksą, t. y. nepriklausomybę atgavusią jauną valstybę.
Naujausi komentarai