Naglis Bierancas apie santykius su Natalija Bunke: vyras net pavydi

Nagliui kliuvo širdžiai miela užduotis – savo detektyvų komandai paniūniuoti geriausios draugės Natalijos Bunkės dainą. Jau po kelių sekundžių niūniavimo dainą „Būki būki su manim” traukė visa studija.
„Kadangi aš jau laidos pradžioje prisipažinau, kad seku Naglį instagrame, būtų buvę labai įdomu, jeigu Naglis būtų nesugebėjęs teisingai paniūniuoti, nes jūs su Natalija praleidžiate daugiau laiko kartu nei atskirai?“ – pastebėjo laidos vedėjas Gintas Vaičikauskas.
„Labai daug laiko kartu. Kartais Edgaras net pavydi“, – sakė N. Bierancas. G. Vaičikauskas patikino, kad tiki Nagliu ir perdavė linkėjimus Natalijai.
Nuotaikingas šou „Muzikos detektyvai“ atskleidė ir kartų skirtumus. Kai rubrikoje „Apklausa“ vienas iš atsakymo variantų buvo daina „Sombrero“, Lauros komanda spėjo, kad atlikėjas grupė „Kastaneda“, o štai Naglio komanda omenyje turėjo visai kitą dainą.
„Bet žinai, mes, kaip vyresni, galvojome apie „Baltą sombrero“, – ir kartu su savo komanda užtraukė šią dainą iš grupės „Žentai“ repertuaro.
„Jei ne Laura, būtume neturėję tokio gero žaidimo, žalia rūta“, – laidos pabaigoje dūsavo G. Vaičikauskas, spėjęs pasiskųsti, kad studijoje tokia įtampa, kad net norėtų išeiti iš darbo.
Bet ar Laura buvo ta, kuri laimėjo ir padvigubino savo komandos pinigus? Sužinosite šį antradienio vakarą laidoje „Muzikos detektyvai“ 20 val. per LNK.
