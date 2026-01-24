Nakvynė ant ledo – tiesiogine prasme

„Sorrisniva Igloo Hotel“ Norvegijos Arkties rate, maždaug už 20 km nuo Altos miesto centro, it Feniksas iš pelenų pakyla kas žiemą. Šis statinys iš sniego ir ledo – seniausias šalyje ir oficialiai šiauriausias iglu tipo viešbutis pasaulyje.
Kaip rašo „Daily Mail“, jis tapo įkvėpimu „Apple TV+“ mokslinės fantastikos ir psichologinės dramos serialui „Pluribus“, kuriame pasirodo panašus sapnišką, bet nejaukų įspūdį kuriantis ledo viešbutis.
Įspūdingo, apie 2,5 tūkst. kv. m ploto statinio konstrukcijai naudojama maždaug 250 t ledo ir daugiau nei 7 tūkst. kub. m sniego. Ledas atkeliauja iš netoliese plytinčio ežero, o sniegas gaminamas iš Altos upės, tekančios vos keli metrai nuo viešbučio, vandens.
Pavasarį viešbutis pamažu ištirpsta, o kitą sezoną atgimsta visiškai nauju pavidalu, todėl viešnagė čia kaskart būna unikali.
Viduje temperatūra laikosi tarp 4–7 °C šalčio. Svečiai raginami atsivežti šildomuosius apatinius, tačiau kambariai aprūpinti elnių odos paklotais ir itin šiltais miegmaišiais. Nors lovos pagamintos iš ledo, ant jų dedami čiužiniai ir elnių kailiai.
Kiekvienas apartamentas yra unikalus kūrinys, rankomis sukurtas patyrusių ledo skulptorių ir turintis savitą meninę temą. Sienose išraižytos detalios ledo skulptūros, o švelnus mėlynas apšvietimas kuria ramią, magišką arktinę atmosferą. Šalia stovintis šildomas pastatas suteikia galimybę naudotis dušais, persirengimo patalpomis ir bagažo saugykla.
Svečiai taip pat gali mėgautis sauna ir dviem lauko kubilais. Maistas ir gėrimai yra svarbi patirties dalis: du restoranai siūlo vietinių patiekalų, o ledo bare gėrimai pilami į stiklines, pagamintas iš ledo. Be to, svečiams įrengta ir ledo koplyčia, kurioje vyksta netradicinės vestuvės ir krikštynos.
Įvairių ledo skulptūrų galima išvysti ir aplink viešbutį, o personalas padeda organizuoti veiklas, pavyzdžiui, sniego motociklų safarius.
Vienos nakties kaina „Sorrisniva Igloo Hotel“ prasideda maždaug nuo 440 eurų ir gali siekti apie 600 eurus sezono piko metu.
