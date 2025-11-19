Aiškėja daugiau detalių apie šeimos tragediją Turkijos viešbutyje

Šeštadienį dar du turistai, apsistoję tame pačiame viešbutyje Fatih rajone, Stambule, buvo paguldyti į ligoninę dėl pykinimo ir vėmimo simptomų, skelbė laikraštis „BirGun“ .
Anot naujienų agentūros „Anadolu“, iš viso buvo sulaikyti vienuolika žmonių. Tarp sulaikytųjų – penki maisto pardavėjai, viešbučio savininkas ir du darbuotojai, taip pat trys kenkėjų kontrolės įmonės darbuotojai.
„Anadolu“ nurodė, kad sekmadienį viešbutį uždarė savivaldybės pareigūnai.
Primename, kad keturių asmenų šeima lapkričio 11 d., praėjus vos dviem dienoms po kelionės iš Hamburgo (Vokietija), smarkiai susirgo Stambule.
Turkijos sostinėje šeima ragavo populiaraus gatvės patiekalo „midye“ – įdarytų midijų.
Vėliau jie vietiniame restorane užsisakė įvairių patiekalų, įskaitant „kokorec“, pagamintą iš veršelio žarnų, ir „tavuk tantuni“ – turkišką vištienos suktinuką.
Tada šeima pasivaišino turkiškais saldumynais iš parduotuvės Fatih rajone ir grįžo į viešbutį.
Tačiau netrukus trejų metų Masal ir šešerių Kadiras pradėjo vemti.
27-erių motina Cigdem Bocek ir 38-erių tėvas Servetas juos skubiai nugabeno į ligoninę, tačiau ir tėvams pasireiškė tie patys simptomai.
Šeima skundėsi pykinimu, vėmimu ir galvos svaigimu. Anot „Bild“, po gydymo dviejose skirtingose medicinos įstaigose visi jie buvo išrašyti.
Šeima grįžo į viešbutį, bet vos po kelių valandų jų būklė smarkiai pablogėjo, o lapkričio 12 d. motina ir du vaikai mirė. Servetas liko ligoninėje kovoti už savo gyvybę, tačiau lapkričio 17 d. taip pat mirė.
Nors iki šiol daugiausia dėmesio buvo skiriama apsinuodijimui maistu kaip tikėtinai mirties priežasčiai, tyrėjai taip pat nustatė, kad viešbučio pirmame aukšte esantis kambarys neseniai buvo purkštas chemikalais, greičiausiai pesticidais, skelbė Turkijos laikraštis „Hurriyet“ .
Anot leidinio, viešbučio pirmame aukšte esančiame kambaryje buvo papurkšta kovai su patalinėmis blakėmis skirta medžiaga, kuri į šeimos kambarį antrame aukšte galėjo patekti per vonios kambario ventiliacijos angą.
