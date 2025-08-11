Nerimas dėl princesės Kate Middleton sveikatos: pasikeitusi išvaizda šokiruoja gerbėjus

Kate Middleton išvaizda sukėlė rimtą susirūpinimą gerbėjams dėl jos sveikatos.
„Praėjus šešiems mėnesiams po to, kai ji paskelbė apie remisiją, jos figūra tapo dar lieknesnė“, – rašoma „RadarOnline“.
Karališkosios šeimos šaltiniai teigė, kad princesės išvaizda šokiravo tuos, kurie ją pamatė Vimbldono teniso turnyre. Čia ji dalyvavo kartu su princu Williamu bei jų vaikais Charlotte ir George’u.
„Kate yra sulieknėjusi, o žmonės nerimauja, kad tai gali reikšti, jog jai sunkiai sekasi atsigauti po vėžio gydymo, o dar blogiau – kad liga galėjo grįžti“, – minėtam portalui sakė šaltinis.
Jis pridūrė, kad, pasak gandų, K. Middleton turi problemų su apetitu, todėl nepavyksta priaugti svorio.
„Ji atrodo išsekusi, beveik be raumenų masės, nes praėjo sunkų kelią. Chemoterapija yra labai sudėtinga. Visa tai paliko pėdsaką“, – sakė šaltinis.
Primename, kad kiek anksčiau ekspertai prakalbo apie Velso princesės slaptą gydymo metodą. ji toliau intensyviai dirba ir teikia pirmenybę savo sveikatai, tačiau vykdo ir jai patinkančias veiklas, tik – ne viešumoje.
„Princesė Catherine atsigauna užkulisiuose“, – „Fox News Digital“ sakė karališkosios šeimos ekspertas Neilas Seanas. „Tai apima grįžimą prie baleto su dukra princese Charlotte, didelį sugrįžimą prie kasdienių pasivaikščiojimų gamtoje, taip pat fotografijos hobio palaikymą.“
„Patikimas šaltinis man pasakė, kad ji gyvena šia akimirka ir neturi laiko dramoms ar sudėtingiems šeimos nariams“, – tvirtino ekspertas. „Ji dalyvavo karališkųjų vėliavų pagerbimo ceremonijoje ir keliaraiščio ordino iškilmėse, bet jautė, kad karališkosios Askoto žirgų lenktynės būtų per daug. Ji jautėsi išsekusi. Tai normalu, atsižvelgiant į jos grįžimą po vėžio.“
„Vienas dalykas, kurį ji taip pat daro kiekvieną dieną ir kurį ji apibūdina kaip geriausią žinomą terapiją, yra grįžimas prie grojimo fortepijonu“, – pridūrė ekspertas.
