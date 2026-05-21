Netikėta žinutė iš Trumpų šeimos: pranešė apie skubią operaciją ir vėžio diagnozę

Vanessa šia gyvenimą keičiančia žinia pasidalijo trečiadienio vakarą – socialiniame tinkle ji paskelbė asmeninį sveikatos būklės atnaujinimą.
„Neseniai man buvo diagnozuotas krūties vėžys.
Toliau ji išreiškė didžiulį dėkingumą medikams ir visai sveikatos priežiūros komandai, kuri ja rūpinasi, įskaitant gydytojus, atlikusius procedūrą „ankstesnę šios savaitės dieną“.
„Išlieku susitelkusi ir viltinga, apsupta savo šeimos, vaikų ir pačių artimiausių žmonių meilės bei palaikymo“, – rašė ji.
Vanessa su buvusiu vyru Donaldu Trumpu jaunesniuoju augina penkis vaikus: 19 m.
Šiuo metu ją taip pat palaiko jos vaikinas Tigeris Woodsas, kuris neseniai pats susidūrė su sunkumais, kai po automobilio avarijos ir sulaikymo vairuojant neblaiviam grįžo iš užsienio reabilitacijos centro.
„Dėkoju už jūsų gerumą ir palaikymą, tai tikrai reiškia daugiau, nei galiu išreikšti žodžiais. Labai prašau privatumo, nes dabar sutelkiau dėmesį į savo sveikatą“, – užbaigė ji.
Iškart po to, kai ji pasidalijo šia diagnoze, pasipylė palaikymo komentarai, tarp jų ir iš Ivankos Trump – Donaldo jaunesniojo sesers, kuri parašė: „Meldžiuosi už tavo neblėstančią stiprybę ir greitą pasveikimą. Myliu tave, mama.“
Amerikos vėžio draugijos duomenimis, krūties vėžys yra dažniausia Amerikos moterų vėžio forma – maždaug 1 iš 8 moterų (13 proc.) suserga šia liga per savo gyvenimą.
Jungtinėse Valstijose kasmet prognozuojama apie 321 910 naujų invazinio krūties vėžio atvejų ir daugiau nei 42 t8kst. mirčių, todėl ankstyvam ligos nustatymui ir patikrai skiriamas ypatingas dėmesys.
Į kokius simptomus reikėtų atkreipti dėmesį?
Dažniausias krūties vėžio simptomas – naujas guzelis ar masė (nors dauguma krūties guzelio atvejų nėra vėžys).
Neskausmingas, kietas darinys nelygiais kraštais dažniau būna vėžinis, tačiau krūties vėžio augliai taip pat gali būti minkšti, apvalūs, jautrūs ar net skausmingi.
Kiti galimi krūties vėžio simptomai:
-
Visos krūties ar jos dalies patinimas (net jei guzelio nejaučiama);
-
Odos įdubimai (kartais primenantys apelsino žievelę);
-
Krūties ar spenelio skausmas;
-
Spenelio įsitraukimas (atsisukimas į vidų);
-
Spenelio arba krūties odos paraudimas, sausumas, pleiskanojimas ar sustorėjimas;
-
Išskyros iš spenelio (išskyrus motinos pieną);
-
Padidėję limfmazgiai po pažastimi arba prie raktikaulio (kartais tai gali būti krūties vėžio plitimo požymis dar prieš tai, kai pirminis auglys krūtyje tampa pakankamai didelis, kad jį būtų galima apčiuopti).
Naujausi komentarai