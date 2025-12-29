Nuomonės formuotojos šeimoje – neįsivaizduojama tragedija: per Kalėdas mirė dar viena dukra

„Kalėdų rytą mūsų mieloji mergaitė Molly ir jos vyresnioji sesuo Abi vėl susitiko“, – penktadienį instagrame rašė M. M. Carlton.
Abigail netikėtai mirė nuo sepsio 2024 m. balandžio 11 d., būdama vos devynerių.
„Nėra žodžių apsakyti, kokie sugniuždyti ir sukrėsti esame“, – tuo metu socialiniame tinkle rašė mergaičių mama.
Žinoma moteris atviravo, kad vienintelis dalykas, suteikiantis jai paguodos, yra žinojimas, kaip Molly ilgėjosi savo sesers.
„Ji dažnai manęs klausdavo: „Mamyte, kada Jėzus sugrįš, kad Abi galėtų būti čia?“ – rašė M. M. Carlton.
Moteris pasakojo, kad Molly broliui Harry sakė, kad „labai nori būti su Abi“.
„Ji gavo tai, ko norėjo“, – su ašaromis akyse sakė jai sūnus.
Nuomonės formuotoja instagrame dalijosi širdį veriančiu vaizdu, kuriame ji ir sutuoktinis Tomas stovi prie dukters lovos ligoninėje.
Pora taip pat augina dukrą Lily.
Kitame įraše M. M. Carlton teigė, kad dėl spėlionių apie Molly mirtį jautė poreikį pasidalyti naujausia informacija.
„Vaikų traumų centras buvo vos už penkiolikos minučių kelio nuo mūsų. Buvome geriausioje įmanomoje vietoje, viskas buvo suderinta, kad būtų užtikrintos geriausios sąlygos ir geriausias rezultatas“, – pasakojo ji.
Ji teigė, kad nedidelė liga galėjo išprovokuoti Molly „širdies priepuolį“.
„Jos mažas kūnelis taip sunkiai kovojo. Tačiau mums buvo pasakyta, kad tokio tipo širdies priepuolio daugeliu atvejų išgyventi neįmanoma“, – aiškino ji.
„Gydytojai mano, kad Molly turėjo genetinę širdies ligą ir įtaria, kad tokia pati liga galėjo sirgti ir Abi“, – pridūrė moteris.
Carltonų šeima planuoja ieškoti atsakymų ir atlikti daugiau genetinių tyrimų.
