Stano sužadėtinė atskleidė, kaip į šeimą įsimaišė žaisliukai

Žaisliukų-monstriukų manija jau kurį laiką apėmusi visą pasaulį. „Labubu“ gali kainuoti net tūkstančius, o kai kurie yra dekoruojami netgi deimantais ir yra tapę prabangos preke.
Anot Stano mylimosios Beatos, jų namuose ilgą laiką „Labubu“ nebuvo – šeima mėgino atsispirti pasaulio vaikus užvaldžiusiai madai.
„Pats pirmasis atsirado atostogaujant Palangoje. Tai buvo labai išpopuliarinti žaislai ir mūsų mergaitės jau seniausiai jų prašė. Sakiau, kad ne, tikrai nepirksime to, nes visi tai turi. Bet jos labai norėjo, taigi nupirkau visiems po pirmąjį „Labubu“, – laidoje „KK2 penktadienis“ pasakojo B. Apanavičienė.
Mergaitės Amelija ir Joana turi savo mėgstamiausius monstriukus, o labiausiai su jais mėgsta žaisti prieš miegą, taip pykdydamos Beatą.
„Jau laikas miegoti, o jos žaidžia! Vasarą visada guldome 10–11 valandą vakaro. Ateinu pusę 12 – dar nemiega ir sako, kad jau tikrai miegos. 12 valandą dar girdžiu, kad jos vaikšto. Prisikrovusios tų „Labubu“ migdo, dar kažką daro“, – juokėsi Beata.
Moteris sakė puikiai suprantanti, kad ši žaislų manija – tik dar viena iš galybės komerciškai padarytų sensacijų.
„Tai daro „TikTok“, užsienio žvaigždės, kurios segasi prie juos rankinukų, filmuoja video, populiarina tai „Youtube“ ir „TikTok“, kur vaikai praleidžia daug laiko. Todėl tai taip populiaru“, – kalbėjo ji.
Paklausta, kodėl pasidavė madai ir vaikams visgi nupirko po pirmąjį „Labubu“, Stano mylimoji sakė palaikanti galimybę išbandyti kažką, nepasiduodant manijai.
„Visada esu už tai, kad galima išbandyti. Nes jei visi vaikai turi, o aš neturiu... Vieną aš leidžiu pabandyti, kad vaikas galėtų pačiupinėti, kas tai ir ar galima tokį daiktą turėti, ar jo iš viso reikia“, – pasakojo B. Apanavičienė laidoje „KK2 penktadienis“.
