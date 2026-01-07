 Oficialiai nutraukta Kidman ir Urbano santuoka

Oficialiai nutraukta Kidman ir Urbano santuoka

2026-01-07 21:35
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Po devyniolikos metų santuokos oficialiai išsiskyrė aktorė Nicole Kidman ir atlikėjas Keithas Urbanas. Teisėja JAV Tenesio valstijoje antradienį priėmė nutartį dėl poros skyrybų. Poros susitarimai dėl turto padalijimo ir globos teisių yra pakankami, konstatavo teisėja. Dėl „neįveikiamų skirtumų“ tęsti santuokos esą neįmanoma, praneša agentūra AP.

Nicole Kidman ir Keithas Urbanas
Nicole Kidman ir Keithas Urbanas / Scanpix nuotr.

N. Kidman pernai pateikė skyrybų prašymą. Superžvaigždžių skyrybos visuomenei buvo netikėtos, nors joms akivaizdžiai buvo ruoštasi jau kurį laiką. Skyrybų prašymo pateikimo dieną visi teisiniai klausimai dėl turto ir globos teisių jau buvo išspręsti ir pasirašyti.

Remiantis sutartu planu, abi poros paauglės dukros 306 dienas per metus gyvens su N. Kidman, o likusias 59 dienas – su K. Urbanu. Pora susitarė ir dėl finansų. Dokumentai rodo, kad nė vienam iš tėvų nėra reikalingas išlaikymas. Bendras poros turtas padalytas maždaug po lygiai.

N. Kidman ir K. Urbanas yra dvi iš didžiausių pastarųjų dešimtmečių Australijos žvaigždžių. Jiedu susipažino 2005 m. per renginį Los Andžele, skirtą pagerbti australus. Po metų pora susituokė Sidnėjuje. Tai atlikėjui buvo pirmoji santuoka, o N. Kidman – antroji. Aktorė 1990–2001 m. buvo ištekėjusi už aktoriaus Tomo Cruise.

