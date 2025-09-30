Skiriasi garsi Holivudo pora

Pirmasis šią naujieną pranešė naujienų portalas TMZ, kurio teigimu, pora gyvena atskirai nuo vasaros.
Tuo tarpu „Page Six“ šaltinis tikino, kad N. Kidman „nenorėjo išsiskyrimo ir bandė viską išsaugoti“.
58-erių N. Kidman ir 57-erių K. Urbanas susituokė 2006 m. Jie turi dvi dukteris: 17-metę Sunday Rose ir 14-metę Faith Margaret.
N. Kidman susipažino su K. Urbanu 2005 m. Kitų metų gegužę jie susižadėjo ir po mėnesio susituokė Sidnėjuje, Australijoje.
Birželio 25 d. N. Kidman instagrame pasidalijo nuotrauka, kurioje ji prisiglaudusi prie vyro, mini jų vestuvių metines.
„Su metinėmis, mažuti“, – rašė ji.
Jų išsiskyrimo priežastis lieka neaiški.
Aktorė anksčiau, nuo 1990 iki 2001 metų, buvo ištekėjusi už Tomo Cruise'o, su kuriuo augina du vaikus: 32 metų Bellą ir 30 metų Connorą.
