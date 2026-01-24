Orhusas: kai senasis pasaulis susitinka su moderniuoju

Vaivorykštė: net ir niūriausią dieną ją čia galima išvysti! Šiuolaikinio meno muziejus „ARoS“ papuoštas tarsi karūna – ant jo stogo įkurta danų ir islandų tautybės menininko Olafuro Eliassono šviesų instaliacija „Vaivorykštės panorama“. 150 m ilgio takas ratu juosia pastato stogą. Vaikštant juo miesto panorama matoma pro skirtingų spalvų stiklus – tai leidžia mėgautis neįtikėtinais vaizdais. O panorėjus, kaip įprasta Orhuse, galima pailsėti terasoje ant stogo. Tai mėgstama jaunimo vieta dar ir dėl to, kad muziejai jaunimui iki aštuoniolikos metų – nemokami.
Simbolis: sakoma, kad „ARoS“ muziejuje lengva užsikrėsti priklausomybe nuo meno. Tai vienas didžiausių meno muziejų Šiaurės Europoje. Čia sukaupta gausiausia Danijos meno kolekcija už Kopenhagos ribų – nuo Danijos aukso amžiaus iki garsiausių modernistinių kūrinių. Spiralinė laiptinė veda į aukštus, kurių erdviose salėse – vis kitos meno srities ekspozicija. Pažiba – australų menininko Rono Muecko šlovės kūrinys „Boy“ (1999). Šis 4,5 m aukščio neįtikėtinai tikroviškas „Berniukas“ – svarbi „ARoS“ kolekcijos dalis ir savotiškas muziejaus simbolis.
Modernu: Orhusas – miestas, kuriame šimtmečių senumo pastatai dera su modernia architektūra. Pastarajai atstovauja pastatų kompleksas „Isbjerget“ („Ledkalnis“) – drąsus architektūrinis sprendimas, simbolizuojantis naująjį Orhuso veidą. Įspūdingas gyvenamasis kompleksas simbolizuoja miesto ateities perspektyvas.
Patogu: danams svarbiausia, kad net ir modernioje aplinkoje jie turėtų galimybę stabtelėti ir atsipalaiuoti. Pačiame miesto centre įkurtas vandens sporto kompleksas siūlo vandenlenčių pramogą, o modernių pastatų kaimynystėje galima pasinaudoti lauko kepsnine ar net užsiauginti žalumynų nedideliuose šiltnamiuose.
Autentiška: netoli Orhuso centro esanti akmenimis grįsta Mollestien daugelio vadinama gražiausia miesto gatve. Autentiški senoviniai pastatai siekia viduramžius. Einant šia vos kelių šimtų metrų ilgumo gatvele patiki pasakojimu, kad tuomet čia gyveno ir keletas moterų, nubaustų už raganavimą. Tačiau atsiveria durys ir išeina šių laikų žmonės – pastatai nėra muziejiniai eksponatai, juose iki šiol gyvenama. Ir, žinoma, stovi dviračiai, nepamainoma danų transporto priemonė.
Skansenas: „Den Gamle By“ („Senasis miestas“) – pačiame miesto centre įkurtas muziejus po atviru dangumi kviečia į kelionę laiku – nuo XVI a. iki XX a. pradžios. Čia eksponuojami 75 istoriniai pastatai, perkelti iš 24 skirtingų Danijos miestų. Ir, žinoma, verda gyvenimas: savo meistrystę demonstruoja amatininkai, vyksta edukacijos, žaidžiami senoviniai žaidimai, linksmina rylininkai. Tai viena lankomiausių vietų Danijoje, leidžianti geriau suprasti šalies kultūrą ir kasdienį žmonių gyvenimą skirtingais laikotarpiais.
Jauku: sienų tapyba ant pastatų fasadų – ryškus Orhuso akcentas. Tai tarsi galerija po atviru dangumi, prieinama kiekvienam praeiviui. Ant pilkų sienų atsirandantys spalvingi pasakojimai keičia urbanistinį kraštovaizdį, suteikia jam gyvybės ir emocijos. Sienų tapyba Orhuse prisideda prie miesto patrauklumo turistams. Šis menas gyvas, nuolat kintantis: vieni darbai išlieka metų metus, kiti užleidžia vietą naujoms idėjoms.
Dermė: Åarhus, išvertus iš senosios danų kalbos, reiškia „upės žiotys“, tad miesto gyvenimas nuo pat jo gyvenimo pradžios neatsiejamas nuo vandens. Miestas, išsidėstęs prie Orhuso įlankos, yra ir didžiausias Danijos uostas. Tačiau visos pakrantės – jūros ir upės – yra gyva miesto erdvė.
