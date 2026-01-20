 Premjeras Carney: Kanada tvirtai palaiko Grenlandiją, Daniją

Premjeras Carney: Kanada tvirtai palaiko Grenlandiją, Daniją

2026-01-20 18:31
BNS inf.

Kanada tvirtai palaiko Grenlandiją ir Daniją, antradienį pareiškė ministras pirmininkas Markas Carney (Markas Karnis), po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) prisiekė, jog jo planas perimti autonominės Danijos teritorijos kontrolę yra negrįžtamas.

Markas Carney
Markas Carney / AFP nuotr.

„Kanada tvirtai palaiko Grenlandiją ir Daniją ir visapusiškai remia jų unikalią teisę spręsti dėl Grenlandijos ateities“, – M. Carney sakė Pasaulio ekonomikos forume Davose, Šveicarijoje.

