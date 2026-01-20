„Kanada tvirtai palaiko Grenlandiją ir Daniją ir visapusiškai remia jų unikalią teisę spręsti dėl Grenlandijos ateities“, – M. Carney sakė Pasaulio ekonomikos forume Davose, Šveicarijoje.
Premjeras Carney: Kanada tvirtai palaiko Grenlandiją, Daniją
2026-01-20 18:31
Kanada tvirtai palaiko Grenlandiją ir Daniją, antradienį pareiškė ministras pirmininkas Markas Carney (Markas Karnis), po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) prisiekė, jog jo planas perimti autonominės Danijos teritorijos kontrolę yra negrįžtamas.
Markas Carney / AFP nuotr.
Naujausi komentarai