Paryžiaus vaškinių figūrų muziejuje – princesės Dianos atvaizdas

Paryžiaus centre esančiame Grevino muziejuje, kuris primena Londone įsikūrusį Madam Tiuso muziejų, jau yra eksponuojamos Charleso, dabar tapusio karaliumi Karoliui III, ir jo velionės motinos karalienės Elžbietos II figūros.
Tačiau daug kas atkreipdavo dėmesį, kad Dianos jame nėra, nors su šiuo miestu ją sieja tragiškas ryšys, mat būtent Paryžiuje ji 1997 m. rugpjūtį žuvo autoavarijoje.
Ji atvaizduota pasipuošusi dizainerės Christinos Stambolian sukurta ilga juoda suknele, su kuria 1995 m. buvo pasirodžiusi viešumoje, kai žiniasklaidoje kilo ažiotažas dėl žlugusios jos santuokos su Charlesu.
Šią akinančiai blizgančią suknelę atvira nugara ji vilkėjo tą pačią dieną, kai buvo transliuojamas interviu, kuriame Charlesas prisipažino buvęs jai neištikimas.
„Praėjus daugiau nei 28 metams po jos tragiškos mirties Paryžiuje, Diana vis dar yra svarbi pasaulinės popkultūros figūra, gerbiama už savo stilių, žmogiškumą ir nepriklausomybę“, – rašoma Grevino muziejaus pranešime.
„Ši suknelė tapo atgautos savigarbos išraiška, ryžtingos moteriškos prigimties ir atgautos pasitikėjimo savimi įvaizdžiu“, – teigiama jame.
Jos vaškinė figūra bus eksponuojama po muziejaus kupolu šalia mados ikonų Jeano Paulo Gaultier ir Chantal Thomass, taip pat 1793 m. nukirsdintos Prancūzijos karalienės Marijos Antuanetės.
Naujausi komentarai