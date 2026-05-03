Pirmosios Lion Ceccah repeticijos „Eurovizijoje“ įspūdžiai: jis moka prikaustyti auditoriją

„Sólo Quiero Más“ dainuoja Lion Ceccah, repetuodamas pasirodymą Lietuvai. Ir po trijų repeticijų Vienos „Wiener Stadthalle“ arenoje jaučiamės tarsi būtume išvydę tikrą aukso amžiaus kino klasiką“, – rašo konkurso atstovai.
Pateikiame pilną jų vertinimą:
Net neatsižvelgus į sidabrinį grimą, šis pasirodymas neabejotinai bus vienas įspūdingiausių 2026-ųjų „Eurovizijos“ žiūrovams. Tai atlikėjas, puikiai žinantis, kaip prikaustyti televizijos auditoriją – nuo judesių ir kūrybinės koncepcijos iki, žinoma, savo vokalo.
Iš Lietuvos gauname net du kvapą gniaužiančius įvaizdžius vieno pasirodymo metu. Nesvarbu, ar jį apgaubia milžiniškas gobtuvas, ar jis išsiskiria aštriomis linijomis gotiškai pasiūtu kostiumu – Lion Ceccah spinduliuoja stiliumi; jis visada dėvi madą, o ne leidžia madai „dėvėti“ jį.
Tai dramatiškas Lion Ceccah pasirodymas, tačiau netrūksta ir humoro akimirkų. Vos įpusėjus dainai, teatrališkumas pasiekia aukštojo „camp“ lygį! Trumpam pasirodo angliški subtitrai, perteikiantys jo saviironijos momentą, o tuomet pasirodymas akimirkai tampa juodai baltas prieš visiškai kitokį „įvaizdžio atskleidimą“. Jau dabar su nekantrumu laukiame neišvengiamo tęsinio ateityje.
