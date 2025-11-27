Po chaoso oro uoste – netikėta Viktorijos Jakučinskaitės kelionės atomazga

Kelionei į Milaną besiruošusi dizainerė džiaugėsi išvengusi su balionais susijusių nesklandumų, tačiau susidūrė su kita problema – eismą sutrikdė lėktuvo incidentas. Ji turėjo išskristi apie 17 valandą, tačiau skrydis buvo atidėtas iki 23 valandos. Dizainerė neslėpė sutrikimo, mat į Italiją vyko su svarbia misija.
„Rytoj 9 valandą ryto Italijoje yra dokumentų pasirašymas, kurio mes laukėme pusę metų. Nežinau, ar čia nelemta, ar kas čia yra. Mes tik dėl šito įvykio skrendam. Tik dviem dienom į Italiją. Ir mums dar reikia nusigabenti nuo oro uosto į Milaną. Tai jei išskrisim 23 val., tai nemiegosim šią naktį, o vyras tiesiog vairuos, kad 9 ryto būtume ofise“, – instagrame situaciją plačiau pakomentavo ji.
Vis dėlto oro uosto darbuotojai suteikė leidimą išvykti, todėl jie su vyru iškeliavo namo laukti atidėto skrydžio.
„Gavom 12 eurų kuponą pavalgyti. Nežinau, ar čia žmogui, ar dviem. Ir dabar paklausėme darbuotojo – tai leido mums visgi išeiti, palikti oro uostą. Tai važiuojam namo“, – teigė dizainerė.
Vėliau dizainerė parodė ir bendrą situaciją oro uoste: žmonių buvo tiek, kad prie maitinimo vietų susiformavo ilgos laukiančiųjų eilės.
„Tikriausiai imsime išsinešti ir valgysime kažkur salėje, nes nėra kur sėsti“, – teigė V. Jakučinskaitė.
Ketvirtadienį ryte tapo aišku, jog naktį išskristi nepavyko. Skrydis dar kartą nukeltas, tad į Milaną pora turėtų išskristi tik 14 valandą.
„Manau, kad iš oro uosto pusės buvo labai nesąžininga taip laikyti žmones – kas dvi valandas mums žadėjo, kad skrydis tuoj bus. Tačiau kas dvi valandas niekas nepasikeisdavo. Galiausiai mes laukėme 11 valandų, kol mums pagaliau pranešė, kad skrydis perkeliamas į kitą dieną“, – pasakojo dizainerė.
Naujausi komentarai