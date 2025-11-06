Po ilgos pertraukos – Markle grįžimas į kino pasaulį

Nuo 2011 iki 2018 metų M. Markle vaidino populiariame JAV televizijos kanalo „USA Network“ kurtame seriale „Kostiumuotieji“ (angl. „Suits“). Iš viso ji pasirodė 108 serijose. Po sužadėtuvių su princu Hariu 2017-aisiais ji pasitraukė iš serialo filmavimo, o paskutinė jos serija buvo transliuota 2018 m. balandį – tais pačiais metais, kai pora susituokė. Nuo tada M. Markle pasirodė tik dokumentiniuose filmuose ir „Netflix“ transliuojamame realybės šou „Su meile, Meghan“ (angl. „With Love, Meghan“).
Po aštuonerių metų pertraukos nuo vaidybos kine ir televizijoje Sasekso hercogienė M. Markle dabar filmuojasi filme, kuriame vaidina žvaigždės Lily Collins ir Brie Larson.
Žurnalui „People“ patikimas šaltinis teigė, kad M. Markle filmavimo aikštelėje „jautėsi labai atsipalaidavusi ir laiminga“.
Apie naująjį filmą buvo paskelbta šių metų rugpjūtį. Anot internetinės filmų duomenų bazės „IMDb“, filmo „Close Personal Friends“ siužeto centre – paprasta pora, kuri viešėdama Santa Barbaroje, Kalifornijoje, sutinka žinomą porą.
Primename, kad M. Markle ir princas Haris, pasitraukę iš oficialių karališkųjų pareigų Jungtinėje Karalystėje, 2020-aisiais persikėlė į Santa Barbarą, kur iki šiol gyvena su šešiamečiu sūnumi Archie ir ketverių dukra Lilibet.
