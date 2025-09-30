Kino kūrėjai kviečiami dalyvauti Vilniaus kino projektų finansavimo konkurse

Vilniaus kino fondas finansuos bendros gamybos – Lietuvos ir užsienio kūrėjų – dokumentinių, animacinių ir vaidybinių ilgametražių filmų gamybos darbus. Taip bus sudaroma galimybė megzti ryšius tarp Lietuvos ir užsienio kino kūrėjų, o Vilniui – tapti regiono kooprodukcijų centru. Paraiškas gali teikti Vilniaus mieste veiklą vykdantys juridiniai asmenys, kurių viena iš pagrindinių veiklos sričių yra filmų gamyba.
Siekiant prisidėti prie miesto ekonominio augimo ir tarptautinio konkurencingumo, ekspertinio vertinimo metu, bus nustatoma, ar projektas yra aktualus ir reikšmingas tarptautiniu mastu, kokį vaidmenį miestas vaidina filmo scenarijuje, ar filmo gamyba įtraukia Vilniaus mieste gyvenančius ir veiklą vykdančius kino industrijos atstovus.
„Džiaugiamės galėdami žengti dar vieną svarbų žingsnį stiprinant Vilniaus kaip kūrybiško, atviro ir draugiško kinui miesto įvaizdį. Sostinė jau kurį laiką remia kino edukacijas, kino akademijos veiklą, svarbiausius kino festivalius ar projektus. Vilniaus kino fondas puikiai papildo esamą kino srities finansavimo modelį ir tampa platforma pritraukti naujas idėjas bei stiprinti miesto kultūrinį identitetą per filmų gamybos projektus“, – teigė Vilniaus miesto savivaldybės vicemerė Simona Bieliūnė.
Konkursas finansavimui gauti skelbiamas vieną kartą per kalendorinius metus. Didžiausia suma, kuri gali būti skiriama vienam projektui – 30 000 eurų. Paraiškos gali būti teikiamos tik projektams, kuriems einamaisiais ar praėjusiais kalendoriniais metais yra paskirtas Lietuvos kino centro finansavimas filmo gamybos darbų projektams. Bendras Vilniaus kino fondo biudžetas – 100 tūkst. eurų.
Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu per Vilniaus elektroninę paraiškų ir ataskaitų valdymo sistemą konkursai.vilnius.lt. 2025 m. konkursas skelbiamas ČIA.
Paraiškų pateikimo terminas: 2025 m. rugsėjo 30 d. – 2025 m. spalio 28 d.
