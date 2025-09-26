Į prekybos centrą „Europa“ atkeliavo nuotraukų paroda „Žalias Vilnius“

„Žalias Vilnius“ – tai profesionalių fotografų ir mėgėjų darbų ekspozicija, atspindinti sostinės žalumą, tvarius sprendimus ir kūrybingą miestiečių žvilgsnį į savo aplinką. Kiekviena nuotrauka – asmeninė ir unikali žalio Vilniaus interpretacija.
„Ši paroda – puikus būdas ne tik pasigrožėti Vilniaus vaizdais, bet ir pamatyti, kiek daug gamtos bei gyvybės slypi mūsų kasdienybėje. Nuotraukos atskleidžia unikalų žvilgsnį į sostinės tvarius sprendimus ir kviečia pažvelgti į miestą iš naujos – žalios – perspektyvos. Vilniuje nuolat daugėja tokių iniciatyvų: nuo žaliųjų stogų ir inkilėlių iki dviračių takų ar bendruomeninių sodų, ir tai rodo, kad mūsų miestas kupinas galimybių bei žalios energijos“, – sakė projekto „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ vadovė Jurga Pociūtė-Mikūtienė.
„Europa“ – miesto gyvenimo centras, todėl natūraliai tampame erdve, kurioje susitinka miesto ritmas, žmonės ir iniciatyvos. Paroda „Žalias Vilnius“ įsilieja į šį ritmą, kviesdama lankytojus atrasti žaliąją sostinės pusę – nuo kasdienių gamtos akimirkų, netikėtų pastebėjimų iki tvarių sprendimų, kuriančių gyvybingą miestą. Šios temos ypač artimos mūsų kaimynystėje gyvenantiems ir dirbantiems miestiečiams, kurie kasdien ieško balanso intensyviame tempe“, – teigė Ieva Goštautaitė-Gedutė, miesto gyvenimo centro „Europa“ vadovė.
Paroda gimė iš bendros Vilniaus miesto savivaldybės ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto iniciatyvos – fotografijų konkurso „Žalias Vilnius“. Jame galėjo dalyvauti tiek profesionalūs fotografai, tiek mėgėjai, o darbus vertino interneto balsuotojai ir speciali komisija. Ją sudarė gamtos fotografas, tinklaraščio „Čepulio fotoklajonės“ autorius Marius Čepulis, fotografas Saulius Žiūra, klimato edukatorė Rugilė Matusevičiūtė bei „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ ir ISM atstovai. Daugiausia balsų surinkę darbai buvo atrinkti parodai, keliaujančiai po Vilniaus viešąsias erdves.
Parodoje „Žalias Vilnius“ eksponuojamas Gretos Tamošiūnienės darbas „Vilnius. Žalias ir gyvas“, Natallios fotografijos „Ramybės vieta“, „Žalias horizontas“ ir „Magijos parkas“, taip pat Kristinos Šakauskaitės užfiksuotos miesto akimirkos – „Užupio žaidimų aikštelė“ ir „Traukinių stebėjimas“.
Tarp atrinktų darbų yra ir Vidos Jonušytės („salade.photo“) fotografija „Gulbė ant žurnalo „Neakivaizdinis Vilnius“, Simonos Šernės kūrinys „Virš Vilniaus“, Martyno Balsio darbas „Vieta“ bei Gabrielės Misius nuotrauka „Bitučių rojus“. Parodoje galima išvysti ir daugiausia interneto balsuotojų simpatijų sulaukusią Vyto Versecko fotografiją „Gyvybės metras Fabijoniškėse“.
Ekspoziciją papildo ir Jevgenijos Noreikienės darbas „Tylus miško pasimatymas su Vilniaus miestu“, Tanguy Pavat nuotrauka „A couple during the sunset at the recreational area“ bei Katerinos Lukjanovos kūrinys „Naras“.
Parodą „Žalias Vilnius“ kasdien nemokamai galima aplankyti miesto gyvenimo centre „Europa“ (Konstitucijos pr. 7A, Vilnius).
