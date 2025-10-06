Baigėsi tarptautinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius’25“: geriausius išsirinko ir lankytojai

16-ojoje meno mugėje, kuri šiais metais pasirinko šūkį „Perku meną, nes...“, dalyvavo daugiau nei 80 šiuolaikinio meno institucijų ir galerijų, 320 menininkų, 15 institucijų iš 14 pasaulio šalių.
„ArtVilnius“ vadovė ir įkūrėja Diana Stomienė teigia, kad kolekcijos temai mugėje atėjo laikas. Ir mugė, ir jos lankytojai per 16 metų tam subrendo, pirkti meną tampa gera patirtimi. Šiais metais mugėje privačios ir valstybinės šiuolaikinio meno institucijos atvėrė savo kolekcijų fondus, o privatūs kolekcininkai eksponavo nedažnai viešumoje rodomus kūrinius.
Mugėje dalyvavo Latvijos „Zuzeum“ muziejus, meno entuziastus Vitą Libertę, Vilnį Štramsą bei Jānį Borgsą subūrusi Latvijos „VV Foundation“, estų „Collection Kruus“, Lietuvos kolekcininkas Borisas Symulevičius, Baltijos šalių kolekcijas „COBALT Collection – Lithuania, Latvia, Estonia“ pristatė ilgametis „ArtVilnius“ mecenatas advokatų kontora COBALT. Pirmą kartą „ArtVilnius“ istorijoje dalyvavo Rothko muziejus iš Daugpilio, „TAAD Foundation“ iš Vilniaus pristatė atrinktus tarptautinių menininkų kūrinius.
„ArtVilnius“ – ne tik menas, kūryba, galerijos, muziejai ir kolekcijos. Lankytojams ir mugės svečiams buvo parengta plačia paskaitų, diskusijų, ekskursijų su menotyrininkais, edukacijų ir kūrybinių dirbtuvių programa.
Sekmadienio pavakarę piniginėmis premijomis ir diplomais apdovanoti žiūrovų išrinkti laureatai. „ArtVilnius’25“ rinktine žiūrovų galerija“ pripažinta „A galerija“ iš Panevėžio, mugėje pristačiusi stiklo menininką Remigijų Kriuką. Galerijai įteikta speciali, 1 000 eurų „Volfas Engelman“ premija.
Ketvirtą kartą menininką R. Kriuką mugėje pristatančios „A galerijos“ įkūrėjas Albinas Vološkevičius džiaugėsi galerijos ir menininko bendryste. „Remigijus visada nori nustebinti. Jis itin preciziškas menininkas, jo kūrinių ekspozicija estetiška, nušlifuota, dvelkia švara, nieko joje nekeisčiau“, – teigė galerininkas.
„Mėgstu gražiai pateikti stiklą, kad jis suspindėtų, lankytojai, matyt, tą spindesį pamatė“, – svarstė apdovanojimu besidžiaugiantis R. Kriukas, mugėje pardavęs net keturis didelius stiklo objektus.
„ArtVilnius’25“ žiūrovų rinktinio menininko vardas ir 1 000 eurų „Volfas Engelman“ premija įteikta populiariausiai mugės menininkei – Evelinai Paukštytei. Jos kūrinius pristatė Vilniuje, Užupyje, įsikūrusi „GODÒ galerija“.
Dvejus metus kurtą ir rašytojo Ričardo Gavelio įkvėptą E. Paukštytės seriją „Slapukai“ meno gerbėjai pastebėjo jau pirmosiomis mugės dienomis. Artėjant sekmadieniui, dauguma menininkės kūrinių buvo pažymėti raudonu taškeliu, reiškiančiu, kad darbas parduotas.
Atsiimdama premiją menininkė dėkojo „GODÒ galerijai“, artimiesiems, taip pat savo įkvėpėjui, šviesaus atminimo rašytojui R. Gaveliui. „Atradusi Gavelio knygas, supratau, kad jo mąstymas, kūryba, rašymo stilius ir jo kanukai man yra itin artimi. Galvodama apie Gavelį, nesijaučiu vieniša savo galvoje, – atsiėmusi „ArtVilnius’25“ žiūrovų skirtą apdovanojimą kalbėjo E. Paukštytė, pridurdama, kad paveiksluose atsispindi jos pačios kelionė, asmeninė mitologija. – Aš nekuriu pasakos, paveiksluose galima pamatyti mano gyvenimą – ką matau, kur einu, kokiose rezidencijose gyvenu, kuo domiuosi.“
Sekmadienį „ArtVilnius’25“ kartu su Lietuvos kultūros bendruomene dalyvavo įspėjamajame streike ir surengė pilietinę akciją „Sustingusi kultūra“. Meno mugės rengėjai kartu su menininkais, galerijomis, lankytojais, mugės svečiais trisdešimčiai sekundžių sustingo – stabtelėjo ten, kur tuo metu buvo – prie paveikslo, galerijos stende, diskusijoje, kelyje į kitą salę ar laikydami kavos puodelį rankose. Ženklą „Sustingusiai kultūrai“ davė menininkė, meno kuratorė Laima Kreivytė.
