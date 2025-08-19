Po savaitės Kauno klinikose – Rag’n’Bone Man žinia gerbėjams

Praėjusią savaitę skelbta, kad dainininkas Rag‘n‘Bone Man susidūrė su neplanuotomis sveikatos bėdomis.
„Apgailestaujame pranešdami, jog šiandienos koncertas Kaune yra atšaukiamas, nes Rag‘n‘Bone Man, deja, susirgo. Jam suteikiama medicininė pagalba – linkime kuo greičiau pasveikti“, – rašyta „Instagram“.
Atlikėjas ir pats buvo pasidalijęs asmenukėmis iš Kauno klinikų lovos.
„Įstrigti Lietuvos ligoninėje nebuvo mano sąraše dalykų, kuriuos norėčiau padaryti iki mirties!“ – juokavo jis.
Dainininko komanda tąkart pasidalijo informacija apie jo būklę.
„Rag‘n‘Bone Man vis dar negali pasirodyti dėl gresiančio medicininio pavojaus. Kol yra stebimas, jis privalės atšaukti savo rytoj turėjusį vykti pasirodymą „Bittersweet“ festivalyje“, – pranešta rugpjūčio 14-ąją.
Ši savaitė atlikėjui Rory Grahamui, rodos, prasidėjo pozityviai: socialiniuose tinkluose jis pasidalijo žinia, kad grįžta namo.
„Po savaitės, praleistos ligoninėje, šiandien pagaliau galiu skristi namo! Šypsenos visur aplinkui“, – džiaugėsi jis, pasidalijęs dar viena nuotrauka iš palatos.
Priežastys, kodėl dainininko sveikata sušlubavo, tebėra miglotos.
