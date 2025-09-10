Po skandalą sukėlusių Javtoko replikų – Mackevičiaus atsakas

Primename, kad laidoje R. Javtokas užsiminė apie K. Nacickaitę-Van Der Horst.
„Turime panelę, kuri yra garsi, kuri dabar su leliuku, kuri Europos čempionate. Nacickaitė, žinai. Ji žaidžia, su mažu leliumi važinėja į stovyklas visur“, – sakė R. Javtokas.
Vėliau buvęs krepšininkas, paklaustas, kas prižiūri kūdikį, pridūrė: „Buvusi kaip ir su moterimi. Dabar bičas yra juodas. Ji su juo apsiženijo. Ji šiaulietė, buvusi 3 prieš 3 čempionė, charizmatiška, jai 33, 34 ar 35?“
Tokios R. Javtoko replikos sukėlė tikrą audrą ir sporto bendruomenės pasipiktinimą. Situaciją vėliau pakomentavo ir pats laidos vedėjas R. Mackevičius.
„Matydamas, kokia susiklostė situacija po laidos „Nepatogūs klausimai“, noriu pakomentuoti: į eterį patekęs, krepšininkę įžeidžiantis turinys buvo įdėtas per klaidą. Respondentas nežinojo, kad yra filmuojamas, o tik draugiškai dalijosi mąstymais ir svarstymais, kaip padėti savo atstovaujamam klubui. Jis nerinko žodžių, tinkamų eteriui, tačiau jokiu būdu nebuvo piktas, norėjęs užgauti ar įžeisti“, – instagrame rašė žinomas vyras.
Anot jo, montuojant laidą šis turinys klaidingai atsidūrė epizode.
„Aptikę įžeidžiančią medžiagą, mes ją nedelsdami pašalinome“, – teigė R. Mackevičius ir atsiprašė visų šioje situacijoje nukentėjusių žmonių.
Dėl išsakytų nekorektiškų minčių R. Javtokui teko viešai atsiprašyti, vėliau jis informavo, kad Vilniaus „Kibirkšties“ moterų krepšinio klube neužims jokių pareigų.
Savo ruožtu K. Nacickaitė-Van Der Horst R. Javtoko mintis pavadino žeminančiais, reputacijai kenkiančiais bei psichologiškai žalojančiais seksistiniais bei rasistiniais teiginiais.
„Patikėjusi šiuo klubu ir moterų krepšinio ateitimi grįžau iš užsienio žaisti į Lietuvą. Todėl tokie pasisakymai ne tik demoralizuoja mane kaip profesionalią sportininkę, bet ir menkina mano ir mano šeimos įvaizdį“, – teigė ji.
Primename, kad krepšininkė bei jos vyras, 3x3 krepšinio olimpinis čempionas Dimeo van der Horstas sūnaus susilaukė 2025 m. kovą.
Pora susituokė 2024 m. Lietuvos pajūryje, iškart po to, kai D. van der Horstas laimėjo olimpinį auksą su Nyderlandų 3x3 krepšinio rinktine.
