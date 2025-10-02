Išnagrinėta Javtoko drausminė byla

Anot asociacijos „Lietuvos krepšinis“, posėdyje byla buvo išnagrinėta iš esmės.
Sprendimas bus priimtas ir paskelbtas spalio 15 d.
Posėdyje dalyvavo visi EDAK nariai – Tomas Jasevičius, Rasa Liuimienė, Andrius Būdvytis, Laimonas Kisielius ir Dalius Ubartas.
Primename, kad laidoje „Nepatogūs klausimai“ R. Javtokas sakė, kad K. Nacickaitė-Van Der Horst augina vaiką su „juodu vyru“, o anksčiau esą buvo poroje su moterimi.
Dėl išsakytų nekorektiškų minčių R. Javtokui teko viešai atsiprašyti, vėliau jis informavo, kad Vilniaus „Kibirkšties“ moterų krepšinio klube neužims jokių pareigų.
Savo ruožtu K. Nacickaitė-Van Der Horst R. Javtoko mintis pavadino žeminančiais, reputacijai kenkiančiais bei psichologiškai žalojančiais seksistiniais bei rasistiniais teiginiais.
