 Prancūzų kino legenda Brigitte Bardot sunkiai serga

2025-10-17 14:26
Rasa Strimaitytė (ELTA)

91-erių metų prancūzų kino legenda Brigitte Bardot, anot šalies žiniasklaidos, gydoma Tulono miesto ligoninėje. Pasak „Var-Matin“, ji jau tris savaites guli privačioje Saint Jean klinikoje.

Prancūzų kino legenda Brigitte Bardot sunkiai serga / en.wikipedia.org nuotr.

Čia B. Bardot esą „dėl sunkios ligos“ atlikta operacija. Nors ji po kelių dienų turėtų palikti kliniką, jos būklė, anot pranešimų, ir toliau lieka sudėtinga. Aktorė rugsėjo 28 d. minėjo savo 91 metų gimtadienį.

Sukūrusi vaidmenis tokiuose filmuose, kaip „Ir Dievas sukūrė moterį“, „Panieka“ ar „Plucking the Daisy“, B. Bardot šeštajame ir septintajame dešimtmečiuose tapo viena žinomiausių savo laikmečio kino žvaigždžių ir sekso simbolių.  Aštuntajame dešimtmetyje B. Bardot baigė savo kino karjerą ir aistringai atsidavė gyvūnu apsaugai.

Prieš kelis mėnesius B. Bardot savo namuose Sen Tropeze priėmė stoties BFMTV komandą ir pirmą kartą per daugiau kaip dešimtmetį vėl pasirodė televizijoje. „Aš vienuolika metu visiškai nesirodžiau“, – teigė ji tada.

Buvusi kino žvaigždė išimtį padarė dėl savo kovos už gyvūnus ir interviu pasisakė už medžioklės su šunimis panaikinimą.

„Tai žiauru. Prancūzijos vyriausybė po 50 neatsakytų reikalavimų metų pagaliau turi leisti man laimėti. Tikiu, kad galiu laimėti. Ir galiausiai tai paskutinė mano kova“, – kalbėjo B. Bardot.

Šiame straipsnyje:
Brigitte Bardot
prancūzų kino legenda
liga

