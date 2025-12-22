 Prieš pat didžiąsias šventes mirė legendinės kalėdinės dainos autorius Chrisas Rea

Prieš pat didžiąsias šventes mirė legendinės kalėdinės dainos autorius Chrisas Rea (Papildyta)

2025-12-22 17:54
BNS inf.

Būdamas 74 metų mirė britų dainininkas Chrisas Rea (Krisas Rėja), geriausiai žinomas dėl devintojo dešimtmečio šventinio hito „Driving Home for Christmas“, pirmadienį Jungtinės Karalystės (JK) žiniasklaidai pranešė šeimos atstovas.

Chrisas Rea
Chrisas Rea / MAX NASH / AFP nuotr.

„Dainininkas, dainų autorius ir gitaristas Chrisas Rea mirė anksčiau šiandien ligoninėje po trumpos ligos“, – sakoma šeimos pranešime, anot britų naujienų agentūros „Press Association“.

Devintajame dešimtmetyje Ch. Rea išgarsėjo JK su tokiais hitais kaip „Fool (If You Think It's Over)“ ir „Let's Dance“.

Du jo studijiniai albumai – 1989 metų „The Road to Hell“ ir 1991 metų „Auberge“ – pasiekė pirmąją vietą šalies topuose.

1986-aisiais pirmą kartą išleista „Driving Home for Christmas“ tapo viena mėgstamiausių šventinių dainų JK ir pasaulyje, o šiemet ji skambėjo universalinių parduotuvių tinklo „Marks and Spencer“ televizijos reklamoje.

Atlikėjas gimė 1951 metais Midlsbro, šiaurės rytinėje Anglijoje, italo tėvo ir airės motinos šeimoje.

Jis turėjo sveikatos problemų, įskaitant kasos vėžį, o 2016 metais patyrė insultą.

