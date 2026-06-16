Prieš tragišką žūtį Oliveris Tree atskleidė, kam ketino palikti savo turtą

Balandį „YouTube“ laidoje „The Zach Sang Show“ dainininkas teigė manantis, kad visi pinigai, kuriuos uždirbo per savo muzikinę karjerą, nepriklauso jam.
„Taigi, kai mirsiu, mano testamentas toks – mano šeima, niekas negaus nė cento“, – atviravo jis.
Net jei turėtų žmoną ir vaikų, jie, anot atlikėjo, turėtų patys užsidirbti.
„Idėja tokia, kad kai mirsiu, visi pinigai grįš menininkams“, – pridūrė Oliveris.
Jis paaiškino, kad ketino įkurti savo fondą, nors neaišku, ar jam pavyko jį įsteigti iki mirties.
Kaip jau buvo pranešta, sekmadienį Brazilijoje, Rio de Žaneire, susidūrė du sraigtasparniai, viename iš jų buvo ir 32-ejų Oliveris Tree.
Per katastrofą žuvo visi orlaiviuose buvę žmonės.
Vienas iš sraigtasparnių nukrito ant automobilių stovėjimo aikštelės ir dar padegė apie 20 transporto priemonių.
Brazilijos žiniasklaidos paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti vienas iš sraigtasparnių krentantis iš dangaus, taip pat iš katastrofos vietos kylančios liepsnos ir tiršti dūmai.
Pasak „Associated Press“, manoma, kad viename iš sraigtasparnių taip pat buvo Argentinos „YouTube“ turinio kūrėjas Gasparas Primas, internete žinomas kaip „Gaspi“.
Kiti sraigtasparnio įgulos sąraše nurodyti keleiviai buvo Lucas Brito Chavesas, Lucas Vignale ir pilotas Alexandre'as Souza. Antrojo orlaivio įgulos sąraše nurodytas tik pilotas Charlesas Marsillacas.
Oliveris Tree buvo žinomas dėl tokių hitų kaip „Life Goes On“, „Miss You“ ir „Alien Boy“.
Jis Brazilijoje buvo pradėjęs pasaulinį turą, kurio naujausias koncertas įvyko birželio 6 d. San Paule.
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