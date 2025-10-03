Princas Williamas pateikė naujausią žinią apie Kate Middleton sveikatą po jos kovos su vėžiu

Pokalbio metu Williamas atskleidė, kad K. Middleton yra pasveikusi nuo vėžio. Jis taip pat pateikė naujienų apie savo tėvą, Karalių Charlesą, rašoma portale „Parade“.
„Taip, viskas gerai. Viskas vyksta teisinga linkme, o tai yra geros naujienos“, – sakė Williamas apie savo žmoną, remiantis „PEOPLE“. Žurnalistas paklausė, ar K. Middleton yra remisijoje, į ką jis atsakė: „Taip, ji yra... Tai puikios naujienos.“
Princas nevengė apibūdinti, kokie sunkūs buvo praėję metai jo šeimai, ypač K. Middleton ir karaliui Charlesui. „Žinote, aš labai didžiuojuosi savo žmona ir tėvu už tai, kaip jie susidorojo su visais praėjusiais metais. Mano vaikai taip pat puikiai tvarkėsi“, – sakė jis. Williamas ir Middleton yra trijų mažamečių vaikų tėvai.
„Mes stengiamės užtikrinti jiems reikalingą saugumą. Ir mes esame labai atvira šeima, todėl kalbamės apie dalykus, kurie mums kelia nerimą ir rūpesčius. Svarbu būti vienas su kitu ir tarsi nuraminti vaikus, kad viskas yra gerai“, – sakė Williamas.
Velso princesė chemioterapiją baigė 2024 m. rugsėjį ir šių metų sausį paskelbė, kad yra remisijoje. „Aš ir toliau sutelkiu dėmesį į pasveikimą“, – sakė ji tuo metu, pabrėždama, kad reikia laiko prisitaikyti po diagnozės. Nuo to laiko ji pamažu vėl pasirodo tam tikruose karališkosios šeimos renginiuose, įskaitant birželio mėnesio „Trooping the Colour“ ir vasaros valstybinį banketą.
Naujausi komentarai