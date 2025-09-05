„Labubu“ veidu tapo ir Putinas: monstriukų kaina pribloškia

Mažas padarėlis–monstriukas turi smailias ausis, plačią šypseną su smailiais dantukais ir didžiules akis. „Labubu“ apibūdinami kaip „baisiai gražūs“. „KK2“ komanda pakalbino vieną iš „Labubu“ prekiautojų, kuri paaiškino, kuo šie žaislai traukia vaikus.
„Oficialiai jie yra vadinami „cute monsters“ – tai yra mieli monstriukai. Gal kažkam yra baisūs vien dėl savo didelių akių, ilgų dantų ir plačios šypsenos. Tačiau savo minkštu kailiu ir labai ryškiomis spalvomis jie pritraukia vaikus“, – teigė „Labubu“ prekiautoja Karolina Kupinė.
Su „Labubu“ galima žaisti, galima nešioti prisikabinus prie kuprinės ar rankinės.
„Kuo daugiau tų „Labubu“, kuo spalvingesni, kuo daugiau paslaptingų. Jeigu norime neatsilikti nuo pasaulio, turi turėti ir savo“, – aiškino „Lafufu“ prekiautoja Laura Smolskė.
„Labubu“ parduodami uždarose dėžutėse, todėl nusipirkęs nežinai, kokį gausi. Yra ne viena „Labubu“ kolekcija. Iš viso yra daugiau nei 300 skirtingų monstriukų.
„Visi yra labai pamišę, ypač dėl „Big into Energy“, „Coca-Cola“ ir „Exciting Macarons“, – tikino „Labubu“ prekiautoja.
Be to, „Labubu“ galima ir rengti – yra drabužėlių kolekcijos.
Pasaulyje yra pagamintas ribotas „Labubu“ skaičius, todėl surinkti visą kolekciją sunku. Dėl to monstriukų kaina tik kyla.
„Žmonės negaili 500 eurų ir daugiau“, – skaičiais dalijosi K. Kupinė.
„Labubu“ išpopuliarėjus, atsirado ir padirbinių.
„Grėsmė gali būti tokia, kad originalūs „Labubu“ yra sertifikuoti, pagaminti iš kokybiškų medžiagų. Tačiau neoriginalūs, vadinami „Lafufu“, yra pagaminti iš neaiškių produktų. Pavyzdžiui, pauosčius, jaučiamas labai aštrus plastmasės kvapas. Jie nesaugūs, nes labai lengvai sukiojasi pėdutės, kurios gali atšokti. Vaikas gali paimti ir suvalgyti“, – pabrėžė moteris.
Lietuvoje daugiausiai parduodama būtent padirbinių. Jie kainuoja nuo 10 eurų, kai originalo kaina prasideda nuo 60.
Vilnietė prekiauja originaliais „Labubu“.
„Rinkos originali „Labubu“ kaina yra nuo 60 eurų ir virš. Žmonės pamišę, kolekcionuoja, nes jie išskirtiniai, o išskirtinumas kažkam yra privalumas“, – sakė K. Kupinė.
„Labubu“ sugalvojo menininkas Kasing Lung. Jis įkvėpimo sėmėsi iš Skandinavijos mitologijos ir sukūrė knygų seriją „The Monsters“, kurioje pasaulis pirmą kartą ir pamatė „Labubu“.
„Kūrėjas teigia, kad „Labubu“ personažas gimė iš jo vaikystės. Jis visada galvodavo, kokių monstriukų jis nebijotų“, – pasakojo „Labubu“ prekiautoja.
Kinijoje įsikūrusi įmonė „Pop Mart“, kuri specializuojasi kolekcinių žaislų gamyboje ir prekyboje, pastebėjo potencialą ir sudarė bendradarbiavimo sutartį su K. Lung. Tuomet ir prasidėjo „Labubu“ gamyba.
2024 metais garsios korėjiečių grupės „Blackpink“ superžvaigždė Lisa savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo sukaupta „Labubu“ kolekcija. „TikTok“ garsi dainininkė parodė, kaip išpakuoja kelis „Labubu“ žaisliukus, o kai kuriuos naudoja kaip aksesuarus – pasikabina ant rankinės.
Tada „Labubu“ burbulas ir sprogo. Dabar juos gaminančios ir pardavinėjančios įmonės „Pop Mart“ vertė siekia daugiau kaip 400 mlrd. eurų.
Dabar „Labubu“ turi Rihanna, Dua Lipa, Kim Kardashian. Madonna per savo gimtadienį Italijoje valgė rožinį „Labubu“ tortą. Lietuvoje „Labubu“ turi Inga Stumbrienė.
Yra ir tokių, kurie „Labubu“ tyrinėja iš vidaus. Bijoma pasaulinio lygio sąmokslo.
„Esu girdėjus faktą, kad neva jeigu perpjaučiau „Labubu“, būtų slapta kamerytė įdėta. Teko matyti ne vieną video, tikrai, kaip juos išmėsinėja, atkerpa, skuta ir randa kamerytę“, – tikino L. Smolskė.
Šiuo metu apie „Labubu“ kuriamos dainos. Kiti net savo numylėtus „Labubu“ pašventina.
Vien „Labubu“ žaisliukų žmonėms nebepakanka. „Labubu“ tematika daromos šukuosenos, kuriami papuošalai, gaminami saldumynai, o kai kas ir savo augintinius bando paversti į „Labubu“.
Rusijos politikė Valentina Matvijenko „Labubu“ išvadino šlykštynėmis ir pasiūlė pradėti analogų gamybą Rusijoje. Rusai greit „Labubu“ veidelį perdarė į Vladimiro Putino veidą.
„Labubu“ kasdien brangsta. Pekine vykusiame aukcione už vos ne žmogaus dydžio, 131 cm aukščio, mėtų spalvos „Labubu“ lėlę sumokėta 131 tūkst. eurų.
Kinijoje šiuo metu veikia „Labubu“ miestelis, kuriame turistų srautai didesni nei prie Didžiosios kinų sienos.
„Ten visi gali pamatyti savo mėgstamus personažus, su jais nusifotografuoti, nusipirkti skirtingų aksesuarų, kurių galbūt nėra elektroninėje parduotuvėje“, – kalbėjo „Labubu“ pardavėja.
Kai paleidžiama nauja „Labubu“ prekyba, žmonės naktimis stovi eilėse, laukia, o galiausiai dėl monstriukų susipliekia.
Praėjusiais metais „Labubu“ gamintojai „Pop Mart“ uždirbo apie 12 mlrd. eurų, o įmonės įkūrėjas Wang Ning tapo vienu iš 10 turtingiausių žmonių Kinijoje.
Galima investuoti į nekilnojamąjį turtą, auksą, bitkoinus, bet pasirodo – uždirbti galima ir iš monstriukų didelėmis akimis ir baisiai gražia šypsena.
